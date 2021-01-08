NBA／川粉首都暴動 詹皇IG發文：你們現在明白了嗎？
記者黃建霖/綜合報導
2021-01-08 09:52:01
美國首都華盛頓昨天發生川粉攻入美國國會大廈的暴亂事件，造成4死52人被捕的悲劇，而對此一向關心社會事件的湖人球星「詹皇」LeBron James，今天也悲痛的在IG上發文批判，並祈禱之後美國能擁有更好的生活。
James一直以來就是川普的頭號反對者之一，為此NBA已經有3年沒有冠軍前往白宮接受總統接見了。昨天川粉闖入國會大廈、並和維安人員對峙的行動，引起全世界的指責，James本人也相當痛心。今天James在個人IG上發布了兩張照片，他專著一件印有「你們現在明白了嗎？」標語的黑色T卹，並沉痛的寫道，「你們現在明白了嗎？我知道答案。無論發生什麼事情，你們都不會被審判，被歧視，被鎖住，被毆打，被勒脖子，被槍殺致死，因為你們的膚色！我們生活在兩個不同的美國，昨天發生在我們首都國會大廈的事情說明了一切！#我祈禱我的人們能夠擁有更好的生活。」而面對自己支持者釀成的暴動，川普今天終於發表了2分鐘的聲明，抨擊這是「違法行動」，並且強調暴力不代表美國，請闖入者離開、並尊重執法人員，同時強調自己會和平移轉政權。