挺香港！時力盼臨時會速審港澳條例、凍結港官員在台財產
記者呂炯昌/台北報導
2021-01-08 11:37:17
香港警方近期以涉嫌違反港區《國安法》為由，大舉逮補50多名支持民主港人，香港局勢再度引發國際關注，時代力量立院黨團今日召開記者會，呼籲立院臨時會能速審港澳條例18條，以強化對香港人道救援機制。
時力「臨時會速審港澳條例 強化對港救援機制」記者會，與會者包括時力立委邱顯智、時力立委陳椒華、銅鑼灣書店創辦人林榮基等出席。時力黨主席陳椒華表示，港澳條例18條目的是強化對港人的救援機制，在本屆第一、第二會期時力就提出來，但是很遺憾在委員會都沒排審，下午朝野談話協商會表達希望下週召開的臨時會中，能夠排入審查的立場。陳椒華表示，港澳條例18條是讓更多支持民主港人來台可以有救援的法源依據，修法刻不容緩，希望其他政黨也能夠支持，在臨時會能夠趕快審查通過，邱顯智表示，這53個民主派人士被逮補是「顛覆國家政權罪」，這逮補理由是非常離譜，沒想到中國這國家非常脆弱，他嚴厲譴責中國的暴行，要求立刻釋放遭逮捕的港人。他呼籲港澳條例增訂60條之1，針對嚴重侵害人權的香港與中共高官，禁止他們入境台灣、凍結財產。
林榮基表示，現在港警逮捕的理由非常荒謬，以前香港基本法能夠允許的，現在港版國安法都不允許，投票投反對票都會被違反國安法送辦，只能支持親中國的政黨，他期盼台灣趕緊通過援助香港的法案，他也提醒台灣政府要注意，當中共處理完香港問題，就會對台灣動手，所以台灣人要持續關注香港議題。