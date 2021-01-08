NBA／川粉暴動、種族問題未解決 George支持聯盟停賽
記者黃建霖/綜合報導
2021-01-08 10:35:30
昨天發生了美國總統川普支持者闖入國會大廈的暴動，造成4人死亡的悲劇，而幾乎全NBA球員和教練都譴責這種行為，根據《Yahoo體育》記者Jack Baer報導，洛杉磯快艇球星Paul George支持NBA現在就停賽，以此表達他們對於種族問題未解決，以及華府暴亂的不滿。
事實上去年由於抗議多起種族歧視事件而發起的「Black Lives Matter」行動，就有不少NBA球員認為應該停賽響應，在「泡泡園區」的復賽也一度因此停擺，不過最終2019-20賽季還是順利完成，由湖人奪冠。而近期由於Jacob Blake槍擊事件、威州檢方不對開槍的警員起訴，以及發生在昨天的川粉闖入國會大廈事件，一些球員希望能進一步表達他們的訴求，而關閉聯盟的賽事就是他們希望的開始。
「我完全支持聯盟停賽。我認為這絕對是應該要做的事，但是，我也理解籃球比賽能夠給人們帶來一些積極的能量。不過我還是百分百支持NBA停賽。」George受訪時如此說道。而他的隊友、快艇前鋒Marcus Morris也表態支持NBA停賽，他認為昨天NBA許多球員用單膝下跪抗議是很好的表態，但還不夠，「就我個人的觀點，我認為我們甚至不應該參加比賽。」