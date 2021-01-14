牛年送禮必備！新春喫冬茶好「韻」到

農曆新年即將到來，今（2020）年邁入牛年，應景的春節禮盒總不能少，除了高熱量的糕餅糖果，拜訪長輩或是注重飲食健康的親友，茶葉絕對是送禮的不二選擇，以台灣茶為主打的本土茶葉品牌天仁茗茶也因應年節推出茶葉禮盒，更推出應景的生肖牛壺，用香醇回韻的好茶開啟新的一年。

我是廣告 請繼續往下閱讀

好禮推薦「雅藝采韻」寄與愛茶人

設計取材自國立故宮博物院館藏《宋 緙絲花卉翎毛》將作品上之吉祥元素呈現於禮盒上，精選三款好茶:「阿里山茶」帶著淡雅香氣，沏出茶湯蜜綠透黃，滋味甘醇。「陳年老茶」帶著雋永風味的炭焙熟果香及特有微酸韻味，層次豐富耐人尋味。「凍頂烏龍茶」產於知名凍頂茶區而得名，捲球形緊實茶葉，略帶焙火香氣，入口生津。傳世工藝與天仁好茶完美呈現，送禮送到心坎裡，禮尚往來好韻到！



▲新春茶禮大賞，雅藝采韻精選三款好茶，讓你送禮送到心坎裡。(圖/品牌提供)

好茶推薦-冬天必喝「冬之茶」





在二十四節氣「寒露」之後天氣漸涼，氣候乾爽、舒適溫和，早晚露水凝聚，茶葉在此氣候環境下成長茁壯，至「立冬」前後進行採摘，即為冬茶。最吸引人的特色就是回甘喉韻，清幽的茶香，金黃茶湯滋味甘醇、滑順有喉韻。





愛茶人每年最引頸期盼的除了春茶外，就是冬茶！新春在家必喝好茶天仁「冬之茶」，送禮更是大方又內行，好茶搭上應景的生肖牛壺「耕心牛壺」，傳遞牛到吉祥的祝福。



▲冬天必喝「冬之茶」愛茶人每年最引頸期盼的除了春茶外，就是冬茶好茶搭上應景的生肖牛壺「耕心牛壺」，傳遞牛到吉祥的祝福。(圖/品牌提供)

好茶推薦-天仁經典「茶王」





另外，天仁經典的「茶王」更是歷久不衰，「您好，請喝茶，這是913茶王，回甘有喉韻。」絕對是在天仁門市總是聽到的熟悉問候語，913茶王將粉光摻合 茶葉調和在一起，帶著焙火的烏龍茶本就帶著回甘的喉韻，而粉光參更是幫襯了回甘的力道，回甘有喉韻的特色就是茶王的獨特。



▲天仁經典「茶王」913茶王，回甘有喉韻的特色就是茶王的獨特。(圖/品牌提供)

天仁經典雋永的茶王系列，焙火從輕到重，口感從輕盈甘醇到厚實濃郁，都有各自獨特的韻味，新春將至，挑選一款喜愛的茶王拜訪親朋好友，除了大器質感，同時也兼顧養生。春節版313茶王及319茶王，年節限定推出，以強而有力的書法勾勒出精神飽滿的牛，底部錢紋為收禮者帶來好財運，是今(2021)年成雙成對最佳伴手禮。