台灣連鎖加盟中區會長交接 林永旻：首要強化企業強韌度
記者金武鳯/台中報導
2021-01-08 10:33:59
台灣連鎖加盟促進協會中區分會新卸任會長交接，由BubbleZ阿偉飲品董事長吳志偉交棒興龍機電副總林永旻。林永旻表示，受到疫情衝擊，台灣連鎖餐飲產業正歷經2001年後罕見的蕭條與重新洗牌，後疫情時代的2021年，將會是強化品牌經營強韌度的關鍵年。
新接任中區分會第15屆會長的林永旻表示，台灣餐飲業2020年Q1與Q2整體營業額，較2019年同期衰退6.5％與9.4％。對於連續18年正成長的台灣餐飲業而言，正面臨一場艱困的產業戰爭。這波超高強度的壓力測試，估計將為各品牌業者重新檢視，建構出具備穩定獲益能力與強化經營的完整模型，以提高集團風險抵禦力。
此外，受疫情影響的新型態消費模式，將無法避免成為新型常態，除傳統的到店消費外，開發自有商品、搭配外送服務、跨足線上銷售等多元化營收來源的做法，也是後疫情時代能夠協助品牌維持穩定營收，與站穩防守姿態的重要策略。
林永旻指出，許多實體連鎖產業已式微，取而代之的是虛實整合新連鎖，新型病毒間歇性的來襲，再次強化電子商務的重要性。對於實體連鎖業者而言，三大趨勢─虛實整合、通路擴張與會員經營勢在必行。因此在進行防疫抗戰的同時，商業服務業不能只想何時放無薪假，必須正視這塊商機。眼下無法強勢拓展國際加盟市場之際，正好是帶領中區會員一同強化本體的最好時機。
後疫情時代接任會長一職，林永旻強調任重道遠。他說，此時橫亙在產業面前的是，高強度經營挑戰與難以預測的未來，各品牌應全面檢驗企業財務穩健度、門店經營效率、危機應對能力、品質掌控與品牌價值等重要指標。2021年，他將帶領中區分會一同強化企業強韌度，招募更多優良企業，加速拓品牌排鏈結，促進產業發展。