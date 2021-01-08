台灣連鎖加盟中區會長交接 林永旻：首要強化企業強韌度

疫情衝擊，台灣連鎖餐飲產業正歷經2001年後罕見的蕭條與重新洗牌，後疫情時代的2021年，將會是強化品牌經營強韌度的關鍵年。

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新接任中區分會第15屆會長的林永旻表示，台灣餐飲業2020年Q1與Q2整體營業額，較2019年同期衰退6.5％與9.4％。對於連續18年正成長的台灣餐飲業而言，正面臨一場艱困的產業戰爭。這波超高強度的壓力測試，估計將為各品牌業者重新檢視，建構出具備穩定獲益能力與強化經營的完整模型，以提高集團風險抵禦力。

▲台灣連鎖加盟促進協會中區會長交接，由林永旻接任後，宣示後疫時代，將帶領中區一同強化企業強韌度。（圖／中區分會提供）

此外，受疫情影響的新型態消費模式，將無法避免成為新型常態，除傳統的到店消費外，開發自有商品、搭配外送服務、跨足線上銷售等多元化營收來源的做法，也是後疫情時代能夠協助品牌維持穩定營收，與站穩防守姿態的重要策略。

林永旻指出，

後疫情時代接任會長一職，林永旻強調任重道遠。他說，此時橫亙在產業面前的是，高強度經營挑戰與難以預測的未來，各品牌應全面檢驗企業財務穩健度、門店經營效率、危機應對能力、品質掌控與品牌價值等重要指標。2021年，他將帶領中區分會一同強化企業強韌度，招募更多優良企業，加速拓品牌排鏈結，促進產業發展。