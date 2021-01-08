港泛民人士獲保釋 戴耀廷：香港進入寒冬
記者蔡姍伶/綜合報導
2021-01-08 11:49:27
（中央社記者張謙香港8日電）因涉嫌違反香港國安法被捕的55名泛民人士，昨晚起陸續獲得警方批准保釋，其中前香港大學法律學系副教授戴耀廷保釋後說，「香港進入一個（政治）寒冬」。
戴耀廷昨晚深夜在馬鞍山警署獲准保釋，他步出警署後向守候的記者簡單地說，「香港進入一個（政治）寒冬，吹緊嘅（的）風又猛又凍，相信好多香港人用自己方法逆風而行。」他說完了就上車離去，沒有回應記者提問。
另據報導，前立法會議員涂謹申獲釋後表示，感覺心情沉重及處境困難，他希望中國國家領導人想一想，為何不可以在港真正落實「一國兩制」，而是遠離文明價值，用莫須有的政治罪名迫害和平爭取文明價值的人。
涂謹申說，港人看到差不多全部的泛民人士被捕，相信心情不好過，部分人會更希望離港。
港警過去兩天拘捕了55名泛民人士，指他們自去年初起有組織地舉行「35+」立法會選舉初選，以及推動「攬炒十步曲」，以癱瘓特別行政區政府，涉嫌違反港區維護國家安全法的顛覆國家政權罪。戴耀廷被視為「35+」初選的牽頭人，並曾於去年4月在報章發表「攬炒十步曲」文章。（編輯：沈朋達）1100108