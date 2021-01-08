員工接連確診　新加坡樟宜機場皇冠假日飯店關閉2週

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衛生部指出，其中一起社區病例是一名43歲的馬來西亞籍女性，她在樟宜機場皇冠假日飯店內的Azur餐廳工作，負責將預先準備好的餐點送給航空公司機組人員及飯店旅客。她未與餐廳用餐客人有接觸。
衛生部表示，這名女性3日工作時出現症狀，5日到一般診所就醫，經採檢後，病毒檢測呈陽性，隨後被送至國家傳染病中心。血清檢測呈陰性，代表可能是近期感染；初步調查也發現，她可能未被英國變種病毒株B117感染。
這是樟宜機場皇冠假日飯店近期傳出的第2起確診案例。一名同樣在Azur餐廳工作、負責送餐點給機組人員及飯店客人的24歲韓國籍男性於5日確診。
衛生部正在調查這2起感染源不明案例，根據初步調查，「不能排除飯店發生傳播的可能性」。為了安全起見，樟宜機場皇冠假日飯店從今天起至21日關閉兩週，暫時不接收新的客人，目前住在飯店的外籍機組員及房客將陸續退房。
飯店關閉期間，將進行徹底清潔及消毒的工作。同時，衛生部也開始針對所有在飯店工作的人員採檢。
在此之前，新加坡文華大酒店也疑似發生群聚感染，13名飯店隔離者日前相繼確診武漢肺炎。衛生部5日回覆中央社記者詢問時表示，衛生部已完成這13起案例的初步調查，判定未發生進一步感染；疫調仍在進行中，以確定感染源。
截至7日為止，新加坡累計確診人數為5萬8813人，其中病故人數維持29人。（編輯：黃自強）1100108