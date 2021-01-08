柯文哲拒簽反萊豬連署 鄭運鵬：他知道議題失焦了
記者吳承翰/綜合報導
2021-01-08 11:15:57｜2021-01-08 11:21:57
國民黨食安公投進入第二階段連署，7日台北市議員羅智強在質詢時，拿出超大的連署書要市長柯文哲簽名力挺，但柯文哲不願意簽。今（8）日立法院民進黨團幹事長鄭運鵬認為，柯文哲也感覺到風向不對了，國民黨把食安公投、罷免活動、釋憲都綁在一起，動作很大卻沒有獲得太多民間的回應，柯在萊豬議題上要跟國民黨保持距離。
國民黨食安公投要在3月21日收齊28萬多份有效連署，近日已經展開作業，首戰跟罷免桃園市議員王浩宇結合，將在9日有大規模連署、宣講活動，此外國民黨台北市議會黨團也針對中央、地方自治權責提出釋憲案，動作頻頻。對此鄭運鵬認為，國民黨多管齊下，焦點已經被模糊，「國民黨想複製2018年的經驗，破壞掉民進黨的公信力，從台中市長盧秀燕對AIT（美國在台協會）不禮貌、立院黨團在議場丟內臟，他們的支持者也知道議題失焦了啦」。鄭運鵬表示，即便民眾黨、國民黨在萊豬議題都是在野、算同一個陣營，但政黨之間還是會劃地盤，「柯文哲也在觀察怎麼參與，我認為國民黨動作太激烈，中間選民、理性的族群都沒有認同，奉勸國民黨主席江啟臣也要思考，美豬美牛有必要讓台灣陷入這麼高度對立嗎」。