向美國網站訂購大批槍彈 露天平台轉賣1800顆
記者鄧力軍/台中報導
2021-01-08 11:43:54
田姓男子透過網路向美國「Powder Valley」、「Brownells」等網站，訂購2030顆子彈及仿CLOCK廠手槍及步槍等零件自行組裝槍械，在露天拍賣平台上販售；台中市刑大及少年隊警方去（109）年喬裝賣家購買槍枝及配件，於約定交貨地點的高鐵台中站將他誘捕，並查出田男已以每顆子彈300元至500元價格售予綽號「阿杜」等兩名男子共1800顆子彈。台中地院法官審結後依違反「槍砲彈藥刀械管理條例」判處田男有期徒刑8年6月，併科罰金新臺幣35萬元。
台中市刑大及少年警察隊109年於網路巡邏中，發現露天拍賣網站上有一名署名「TONY」男子竟在販售改造槍枝及配件。警方於是喬裝買家與其攀談，佯裝欲向其購買霰彈槍及配件。1月11日14時許「TONY」至高鐵臺中站4A出口與喬裝買家之員警碰面時，被警方當場逮捕，背包內搜出仿CLOCK手槍、霰彈槍撞針及206顆子彈。警方隨後押「TONY」田姓男子回其台北市住處，再搜出仿AR15型?槍、長槍、彈匣、槍身、9釐米及5.56釐米子彈共224顆等証物。警方查出田男係於108年8月至10月間，陸續從美國「Powder Valley」、「Brownells」、「eBay」等網站訂購仿GLOCK廠43型手槍、仿AR15型步槍等各型槍枝零件、9釐米及5.56釐米口徑子彈2030顆，自行組裝槍械並著手販售槍彈。
警方查出田男已以每顆9釐米子彈300元及每顆5.56釐米子彈500元價格販售給「阿杜」等兩名男子共1800顆，得款56萬元。全案經移送台中地檢署起訴，台中地院法官審結後依違反「槍砲彈藥刀械管制條例」判處田男應執行有期徒8年6月，併科罰金新臺幣35萬元。