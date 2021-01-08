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春節高鐵加開441班次　台鐵西部對號列車今開搶

記者孫唯容/綜合報導

2021-01-08 12:34:28

高鐵
▲今（110）年春節共有7天假期，因應連假疏運，台灣高鐵規劃為期10天的春節疏運，旅客可自11日凌晨零時起，透過相關系統訂票﹔台鐵則在今（8）日零時起，開放110年春節假期西部幹線對號列車。（示意圖／記者陳致宇攝）
今（110）年春節共有7天假期，因應連假疏運，台灣高鐵規劃為期10天的春節疏運，旅客可自11日凌晨零時起，透過相關系統訂票﹔台鐵則在今（8）日零時起，開放110年春節假期西部幹線對號列車，截至上午9時，總計完成7萬9,207筆、13萬4,923張訂票。
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台灣高鐵表示，為服務旅客返鄉團圓及年節出遊需求，加開441班次列車（南下236班、北上205班），較平常增加三成運能，總計10天提供1820班次列車的旅運服務，春節疏運期間維持「早鳥優惠」及「大學生優惠」，旅客於搭車日前5天購票，就有機會享早鳥65折、8折或9折優惠。
台鐵說，已於7日凌晨零時起開放春節假期東部幹線（含宜蘭線、北迴線、花東線、南迴線及跨線）訂票，今天則開放西部幹線對號列車，目前臺北往高雄方向，各日期、時段均尚有座位高雄往臺北方向，2月15及16日10-17時，長途自強號座位已售完其餘日期、時段西部幹線各車次仍有座位。

台鐵呼籲完成訂票的旅客，務必於2日內(含訂票當日)至臺鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商(統一、全家、萊爾富、OK)取票，或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票逾期未取之車票，將於1月10日上午9時重新釋出

▲寒冬騎車通勤1hr！網狂勸「選火車」，乘客卻1關鍵全推翻。（示意圖／台鐵提供）
▲台鐵今天開放西部幹線對號列車，2月15及16日10-17時，長途自強號座位已售完。（示意圖／台鐵提供）
 

台灣高鐵2021春節疏運期間營運及優惠服務說明如下：

一、自由座服務：考量春節連假期間旅客較多，高鐵公司依據旅運需求評估結果，調整自由座車廂配置數，敬請旅客注意並配合站務人員引導乘車。持悠遊卡/一卡通聯名卡（皆需開啟自動加值功能）之旅客，可直接感應進站。（春節疏運自由座車廂數配置）
 

二、定期票及回數票：春節疏運期間除開放使用搭乘外，另優惠效期含2月10日至2月16日國定假日期間者，台灣高鐵將自2月17日（含）起自動展延對應之天數。

三、其他優惠： 適用：商務車廂升等、標準車廂對號座信用卡卡友優惠不適用：25人以上大型團體及校外教學等專案。

截至上午9時，台鐵春節疏運車票預訂概況：

一、臺北往高雄方向

各日期、時段均尚有座位。

二、高雄往臺北方向

2月15及16日10-17時，長途自強號座位已售完。

三、其餘日期、時段西部幹線各車次仍有座位。
另2月9、10日及2月15、16日東線8班實名制列車(如附件)，將於1月9日零時起開放 109 年12月1日前設籍於花蓮縣、臺東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親 1 親等國民訂票。
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