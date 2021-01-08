春節高鐵加開441班次　台鐵西部對號列車今開搶

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台鐵說，已於7日凌晨零時起開放春節假期東部幹線（含宜蘭線、北迴線、花東線、南迴線及跨線）訂票，今天則開放西部幹線對號列車，目前臺北往高雄方向，各日期、時段均尚有座位﹔高雄往臺北方向，2月15及16日10-17時，長途自強號座位已售完﹔其餘日期、時段西部幹線各車次仍有座位。
台鐵呼籲完成訂票的旅客，務必於2日內(含訂票當日)至臺鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商(統一、全家、萊爾富、OK)取票，或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票﹔逾期未取之車票，將於1月10日上午9時重新釋出。
台灣高鐵2021春節疏運期間營運及優惠服務說明如下：
一、自由座服務：考量春節連假期間旅客較多，高鐵公司依據旅運需求評估結果，調整自由座車廂配置數，敬請旅客注意並配合站務人員引導乘車。持悠遊卡/一卡通聯名卡（皆需開啟自動加值功能）之旅客，可直接感應進站。（春節疏運自由座車廂數配置）
二、定期票及回數票：春節疏運期間除開放使用搭乘外，另優惠效期含2月10日至2月16日國定假日期間者，台灣高鐵將自2月17日（含）起自動展延對應之天數。
三、其他優惠： 適用：商務車廂升等、標準車廂對號座信用卡卡友優惠﹔不適用：25人以上大型團體及校外教學等專案。
截至上午9時，台鐵春節疏運車票預訂概況：
一、臺北往高雄方向
各日期、時段均尚有座位。
二、高雄往臺北方向
2月15及16日10-17時，長途自強號座位已售完。
三、其餘日期、時段西部幹線各車次仍有座位。
另2月9、10日及2月15、16日東線8班實名制列車(如附件)，將於1月9日零時起開放 109 年12月1日前設籍於花蓮縣、臺東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親 1 親等國民訂票。