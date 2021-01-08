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美國駐聯合國大使訪台　江啟臣：不要只是「形式上見面」

記者 陳弘志 / 台北報導

2021-01-08 12:29:45｜2021-01-08 12:38:06

國民黨主席江啟臣8日在台北捷運忠孝復興站外請託民眾連署「護食安 (反萊豬) 」等2項公投，雖然天寒陰雨，氣溫只有8度，但仍有民眾在攤位前停留，連署表達支持。（圖／記者陳弘志攝，2021.01.8）
▲美國駐聯合國大使 Kelly Craft 下周訪問台灣，國民黨主席江啟臣8日表示，希望不要只是停留在「表面形式上的見面」。（圖／記者陳弘志攝，2021.01.8）
美國總統川普團隊卸任前再出招，宣布美國駐聯合國大使 Kelly Craft 下周訪問台灣，國民黨主席江啟臣今天(8)表示，他正面看待台美關係能夠強化，但民眾希望看見具體進展與結果，而不是停留在「表面形式上的見面」。
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江啟臣表示，只要支持台灣的友人來訪，他都歡迎，他對於台美關係能夠強化，都是正面看待。但是台美關係除了訪問這一項形式之外，更需要有務實、永續，甚至具體往來的成果。
江啟臣指出，目前民眾所期待的，在台美經貿問題之外，更希望看到具體的進展，且議題與人民福祉有關，希望能有初步結果，而不是台美「形式上的見面」或訪問。他呼籲蔡政府在台美關係上能夠正常化，甚至升級，但希望最後能呈現務實永續的成果。
對於美國駐聯合國大使即將訪台，中國大陸外交部發言人華春瑩嚴厲譴責，痛批川普政府「少數反華政客不斷上演最後瘋狂」，不擇手段利用所剩任期破壞中美關係。中國大陸常駐聯合國代表團發表聲明，除表達中方堅決反對，並警告美國「玩火者必自焚」，美方將為其錯誤行徑付出沈重代價。
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