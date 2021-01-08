美駐聯合國大使13日訪台 AIT：14日演說談台灣國際參與
記者呂炯昌/台北報導
2021-01-08 13:14:11｜2021-01-08 13:41:35
美國駐聯合國代表團宣布，駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）大使將於1月13日至15日前往台北，與台灣資深同行和外交界成員舉行會議，將是首度有美國駐聯合國官員訪台。 美國在台協會（AIT）今（8）日證實，美國駐聯合國大使克拉夫特將於13至15日訪問台灣，14日將在外交部外交及國際事務學院發表演說。
AIT表示，克拉夫特將與資深台灣官員及在台外交人士會面。克拉夫特將遵循以「台灣關係法」、「美中三個聯合公報」及「對台六項保證」為依據的美國「一中政策」，鞏固美國政府對拓展台灣國際空間堅定而持續的支持。AIT表示，克拉夫特14日將發表演說，闡述台灣對國際社會的傑出貢獻，以及台灣有意義、擴大參與國際組織的重要性。美國高層官員來台，通常都會前往總統府，與總統、外交部長等國安高層官員會面。去年11月，美國海軍印太司令部少將史都德曼（Michael Studeman）訪台消息提前曝光，傳出引發美方不滿，因此克拉夫特訪台行程，外交部與總統府方面都不願具體證實將見到我方哪些層級官員，訪台細節交由AIT回覆。
去年9月，克拉夫特曾與我國駐紐約經文處處長李光章見面午餐，克拉夫特表示，兩人會面屬「歷史性」，稱自己支持美國總統川普強化台美雙邊關係，並期待與總統蔡英文會面，一度引發中國大陸外交部不滿。外電報導，克拉夫特2016年梅開三度嫁給煤礦業大亨喬．克拉夫特（Joe Craft），她的夫婿是財力雄厚的共和黨大金主，長期協助共和黨政治人物募款。在擔任駐聯合國大使前，克拉夫特曾擔任駐聯合國大使。