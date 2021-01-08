美駐聯合國大使13日訪台　AIT：14日演說談台灣國際參與

美國駐聯合國代表團宣布，駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）大使將於1月13日至15日前往台北，與台灣資深同行和外交界成員舉行會議，將是首度有美國駐聯合國官員訪台。

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美國海軍印太司令部少將史都德曼（Michael Studeman）訪台消息提前曝光，傳出引發美方不滿，因此克拉夫特訪台行程，外交部與總統府方面都不願具體證實將見到我方哪些層級官員，訪台細節交由AIT回覆。

克拉夫特曾與我國駐紐約經文處處長李光章見面午餐，克拉夫特表示，兩人會面屬「歷史性」，稱自己支持美國總統川普強化台美雙邊關係，並期待與總統蔡英文會面，一度引發中國大陸外交部不滿。

外電報導，

克拉夫特2016年梅開三度嫁給煤礦業大亨喬．克拉夫特

（Joe Craft）

，她的夫婿是財力雄厚的共和黨大金主，長期協助共和黨政治人物募款。在擔任駐聯合國大使前，克拉夫特曾擔任駐聯合國大使。