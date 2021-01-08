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捷運新里程　高雄環狀輕軌大南環路段12日通車

記者黃守作／高雄報導

2021-01-08 13:24:07

▲高雄環狀輕軌2階大南環路段12日通車，目前加強模擬營運，籲請民眾注意搭車模式及交通安全。(圖／記者黃守作攝，2021.01.08)
▲高雄環狀輕軌2階大南環路段12日通車，目前加強模擬營運，籲請民眾注意搭車模式及交通安全。(圖／記者黃守作攝，2021.01.08)
高雄環狀輕軌第2階段大南環路段將於12日下午4時加入通車營運，高雄捷運公司於今(8)日下午1時起，加強大南環路段行車模擬營運，此期間列車將一車到底在C32站經C1到C17站間模擬大南環正式營運通車，但C32站到C1站及C14站到C17站仍暫時不載客，因此C1與C14車站到站後，將會執行清車作業，籲請民眾注意搭車模式及交通安全。
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高雄捷運公司表示，高雄環狀輕軌第1階段設有14個候車站，全線除愛河段採高架A型路權外，其餘均採平面B型路權，電聯車擁有路口優先通過權，而第2階段大南環路段將於12日下午4時加入通車營運。
▲高雄環狀輕軌第2階段大南環路段將於12日下午4時加入通車營運，高雄捷運公司於今(8)日下午1時起，加強大南環路段行車模擬營運，此期間列車將一車到底在C32站經C1到C17站間模擬大南環正式營運通車，但C32站到C1站及C14站到C17站仍暫時不載客，因此C1與C14車站到站後，將會執行清車作業，籲請民眾注意搭車模式及交通安全。
▲高雄環狀輕軌2階大南環路段12日通車，目前加強模擬營運，籲請民眾注意搭車模式及交通安全。(圖／記者黃守作攝，2021.01.08)
通車營運後的服務範圍，將由現行14站再增加C15壽山公園站至C17鼓山區公所站及C32凱旋公園站至C37輕軌機廠站等9站共23站，串連輕軌1階完成輕軌大南環路段，除現行營運路段外，其他路段於今(8)日下午1時起，進行列車模擬營運，請民眾行經輕軌路段，務必依循交通號誌指引，以維交通安全。

高雄捷運公司指出，高雄環狀輕軌第2階段大南環路段營運通車後，路網將從C32南凱旋公園站經C1籬仔內站至C17鼓山區公所站，營運路線將由原先8.7公里延長至12.8公里，服務範圍可由現行14站增為23站，東起南凱旋公園、高師大和平校區，途經民生醫院、捷運紅線凱旋站、夢時代、軟體園區、高雄流行音樂中心、駁二藝術特區、捷運橘線西子灣站、金馬賓館當代美術館、文武聖殿，往西連結鼓山區公所，路線串聯交通節點、醫療、遊憩等重要旅次吸引點，可擴大通勤、就學、旅遊的服務需求，符合民眾期待。

高雄捷運公司進一步指出，輕軌大南環微笑曲線完成通車後，將串聯起捷運及周邊接駁公車、YouBike2.0公共自行車系統，形成都市綠色交通路網，相信必可帶給民眾更便捷、舒適的公共運輸服務。
目前高雄輕軌的營運時段為每天上午7時至晚間10時，採取車內或月台刷卡方式，全線單一票價，紙票30元、刷電子票證10元，民眾搭乘高雄捷運及輕軌均應全程戴口罩，防疫又保暖。
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