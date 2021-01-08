兩波寒流造成虱目魚大量凍死 陳吉仲南下視察
記者鄭婷襄/台南報導
2021-01-08 13:19:31
接連兩波強烈寒流來襲，台南七股一帶傳出虱目魚大量凍死的災情，農委會主委陳吉仲今（8）日到台南七股勘查漁業寒害災損，台南市長黃偉哲代漁民爭取不要再依人力勘查死亡魚屍，陳吉仲表示後續會採用專業與科技方式，只要專業上認定一定會造成影響，就可儘速領到天然災害救助。
台南市農業局指出，市長黃偉哲向農委會主委陳吉仲建議，災損勘查採從寬從優從簡原則，建請中央檢討天然災害補助標準認定程序，以利區公所執行；並建請農委會將12月30日及1月7日兩波寒流災損面積合併加總計算，以減少農漁民損失，已獲農委會同意；至於文蛤池工作魚死亡，致絲藻清除需由人工處理部分，市府補助處理工資每公頃3000元／公頃，經費須900萬元。農委會主委陳吉仲表示，會協助農漁民在第一時間申請天然災害救助，尤其針對養殖漁業影響，後續會採用專業與科技方式，只要低於一定溫度，超過一定時間，可能會造成魚種死亡的狀況時，不用讓漁民還要辛苦申請，讓區公所、鄉鎮公所還要一一查看認定，只要專業上認定一定會造成影響，用這種方式一方面可以節省人力，二方面漁民也可以儘速領到天然災害救助。陳吉仲強調，面對極端氣候，今年乾旱停灌7萬多公頃，東半部卻是豪雨成災，現在又遇上接近霸王級的寒流，蘇貞昌院長也要求儘快全力落實農業保險法，並採取更大規模的辦理，讓農漁民朋友的損失可以透過保險，保障一定的收入。