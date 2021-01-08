江蕙封麥5年宣告重回小巨蛋！為他開金嗓
記者吳雨婕/綜合報導
2021-01-08 14:09:53｜2021-01-08 14:53:38
許富凱在出道邁入10年之際，宣告將於2月20日首度站上台北小巨蛋開唱舉辦「拾歌」演唱會。近來他蠟燭兩頭燒，同時為了新專輯、演唱會勤跑宣傳，而在忙碌的時候，他竟然收到封麥5年的江蕙，給他的打氣語音，讓他感動不已。
許富凱7日晚間在臉書PO出了這一段2分鐘的影片，有著他2011年從《明日之星》選秀獲得冠軍，當時天后江蕙特別電話連線恭喜的畫面，江蕙感性表示：「唱了半輩子的台語歌、也聽了半輩子的台語歌，還記得我當年第一次聽到你在《明日之星》的比賽，我就跟黃義雄先生說，『這個孩子很會唱歌』後來看你在歌壇很努力的奮鬥、慢慢唱出自己的一片天。」江蕙更稱讚：「大大小小的場子都聽得到你的好聲音，我覺得要把台語歌唱好，是需要歷練很多人生的，你很年輕，但是歌聲裡卻充滿著故事，我知道那是因為台語歌是你的命。」最後更驚喜表示：「富凱雖然等了很久，我知道你準備好了，當天晚上我們小巨蛋見。」預約一定會到場力挺。
據了解，已正式封麥5年多的江蕙，近年幾乎鮮少曝光，低調過生活的她這回聽聞後，就一口答應要錄製打氣語音，聯繫製作人陳子鴻後，破天荒地再度踏進錄音室，對著麥克風一一說出對於富凱、台語樂壇的肺腑之言。源活娛樂老闆陳鎮川則透露，天后相當可愛，事後更化身成另類監督者，總是時不時會傳訊息來關心，目前製作進度、票房，叮嚀著內容，打聽許富凱籌備心情，讓陳鎮川好氣又好笑形容：「當二姐把它當做一件自己的事後，就不會放鬆。」