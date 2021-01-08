江蕙封麥5年宣告重回小巨蛋！為他開金嗓

許富凱在出道邁入10年之際，宣告將於2月20日首度站上台北小巨蛋開唱舉辦「拾歌」演唱會。近來他蠟燭兩頭燒，同時為了新專輯、演唱會勤跑宣傳，而在忙碌的時候，他竟然收到封麥5年的江蕙，給他的打氣語音，讓他感動不已。

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▲許富凱（左）曾經擔任江蕙的演唱會嘉賓。（圖／凱聲影藝提供）

據了解，已正式封麥5年多的江蕙，近年幾乎鮮少曝光，低調過生活的她這回聽聞後，就一口答應要錄製打氣語音，聯繫製作人陳子鴻後，破天荒地再度踏進錄音室，對著麥克風一一說出對於富凱、台語樂壇的肺腑之言。源活娛樂老闆陳鎮川則透露，天后相當可愛，事後更化身成另類監督者，總是時不時會傳訊息來關心，目前製作進度、票房，叮嚀著內容，打聽許富凱籌備心情，讓陳鎮川好氣又好笑形容：「當二姐把它當做一件自己的事後，就不會放鬆。」