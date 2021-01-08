未成年少年開車夜遊高雄拒攔檢連闖6紅燈 雄警連開12槍
記者郭凱杰／高雄報導
2021-01-08 17:59:00
高雄市前鎮區日前發生1起16歲少男開車載15歲小女友夜遊，遭警攔查拒檢逃逸連闖6個紅燈，因前方紅燈車多受阻，少男竟正面衝向左前員警，警方見情況危急，連開12槍反擊，擊中左前及左後輪胎，所幸無人傷亡，警方事後循線帶回這對未成年少男女，除開出9張共3萬5800元的罰單外並依法移送少年法院審理。
16歲趙姓少年今年1月6日晚間11時開車載15歲楊姓少女前往高雄遊玩，在行經一心二路與三多三路口因形跡可疑遭正在執行巡邏勤務的前鎮分局復興路派出所副所長李家銓、警員陳漢修主動上前攔查示意靠邊檢查證件，但趙姓少男不僅不理還加速逃逸連闖6個紅燈，當員警尾隨至苓雅區中華四路與青年路口，發現黑色自小客車遭停等紅燈的前後車輛阻擋，但黑色自小客車卻連續正面衝向左前方副所長李家銓、右前方警員陳漢修，幸員警及時閃避。員警見狀立即對車子連開12槍制止，事後循線帶回男女送辦。警方調查發現，16歲的趙姓少年是中輟生，當天趙姓少年開車載著15歲楊姓女國中生出去玩，趙姓少男因駕駛闖越6個路口紅燈部分，警方除依法告發6張闖紅燈、拒檢罰單外，至於另涉嫌刑法公共危險罪及妨害公務罪也將移送偵辦，另擴大追查是否涉及其他刑案。前鎮分局表示，趙男6度闖紅燈，總計開罰1萬6200 元、無照駕駛6000元、拒檢開罰1萬元、使用註銷牌照3600元，總共9張紅單共開罰3萬5800元，並依法移送少年法院辦理。