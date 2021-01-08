快訊／新增3例境外移入　來自奈及利亞、埃及、美國

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案825為埃及籍未滿10歲女童，因家人在臺工作，經常往返埃及與臺灣兩地(前次自臺灣出境時間為2020年10月)；個案無症狀，今年1月5日與其他3名家人一同來臺，因個案較為年幼，無法於埃及當地進行COVID-19檢驗，故入境時於機場自費採檢，並於今日確診。已掌握個案接觸者共9人，包括同班機前後二排座位旅客6人，及同行家人3人，均列居家隔離；另個案同行家人均持有搭機前3日內檢驗陰性報告，但因陸續出現症狀，已安排採檢，目前檢驗中。
案826為本國籍20多歲女性，去年8月至美國就學，今年1月1日起陸續出現咳嗽、喉嚨痛及流鼻水等症狀，因1月2日於當地進行核酸檢驗結果為陰性，故未就醫；個案於1月6日返國，入境時主動通報有症狀，於機場採檢，並於今日確診。已掌握個案同班機前後二排座位旅客共11人，列居家隔離。
指揮中心統計，截至目前國內累計130,891例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含128,673例排除)，其中825例確診，分別為730例境外移入，56例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、714人解除隔離、104人住院隔離中。