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快訊／新增3例境外移入　來自奈及利亞、埃及、美國

記者張志康/綜合報導

2021-01-08 14:07:56

莊人祥
▲中央流行疫情指揮中心今（8）日宣布新增3例境外移入確診個案。（圖／NOWnews資料照，指揮中心提供）
中央流行疫情指揮中心今（8）日公布，國內新增3例境外移入的新冠肺炎確診個案，分別來自奈及利亞（案824）、埃及（案825）、美國（案826）。
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指揮中心表示，案824為本國籍70多歲男性，於奈及利亞經商，去(2020)年12月24日出現發燒、呼吸困難、虛弱症狀，27日因病況加重，至當地醫院就醫住院，並診斷有肺炎情形，經2次COVID-19採檢皆為陰性；個案因有返臺就醫需求，提出國際緊急醫療專機申請並獲同意，於今(2021)年1月5日抵臺，入境後即收治住院隔離，經採檢於今日確診。由於個案搭機至返國後送就醫期間之接觸對象均有適當防護裝備，因此無須匡列為接觸者。
案825為埃及籍未滿10歲女童，因家人在臺工作，經常往返埃及與臺灣兩地(前次自臺灣出境時間為2020年10月)；個案無症狀，今年1月5日與其他3名家人一同來臺，因個案較為年幼，無法於埃及當地進行COVID-19檢驗，故入境時於機場自費採檢，並於今日確診。已掌握個案接觸者共9人，包括同班機前後二排座位旅客6人，及同行家人3人，均列居家隔離；另個案同行家人均持有搭機前3日內檢驗陰性報告，但因陸續出現症狀，已安排採檢，目前檢驗中。

案826為本國籍20多歲女性，去年8月至美國就學，今年1月1日起陸續出現咳嗽、喉嚨痛及流鼻水等症狀，因1月2日於當地進行核酸檢驗結果為陰性，故未就醫；個案於1月6日返國，入境時主動通報有症狀，於機場採檢，並於今日確診。已掌握個案同班機前後二排座位旅客共11人，列居家隔離。
指揮中心統計，截至目前國內累計130,891例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含128,673例排除)，其中825例確診，分別為730例境外移入，56例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、714人解除隔離、104人住院隔離中。
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