退選民進黨北市黨部主委　顏聖冠：顧全大局

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顏聖冠說明，一開始她決定登記參選市黨部主委，純粹是因為遲遲無人表態參選，目的也是為了解決台北市黨部主委懸缺的僵局，希望利用自己充分的資歷和經驗，為民進黨台北市黨部找出新的方向。
顏聖冠也說，但在目前，已經有優秀的年輕人願意承擔台北市黨部主委的職位，她願意讓有心的年輕人擔起重擔，將機會讓給有心的年輕人來承擔。
顏聖冠指出，為了讓台北市黨部主委懸缺的紛擾早日結束，並讓選舉機器能夠早點就定位，她決定撤回台北市黨部主委的登記。在這段走訪基層黨員期間，許多黨員先進直接給她的鼓勵以及提點，點點滴滴她銘記在心。
顏聖冠說，對於一路支持她、鼓勵她的長輩、好朋友們，她除了表達最深的歉意之外，更多是充滿感恩的心，謝謝大家讓她不孤單。希望疼惜她的朋友能夠體諒她的決定，也謝謝大家的熱情，不斷地驅使她繼續向前行。
顏聖冠表示，鑑於去年的前車之鑑，她誠摯希望各位支持者不要因為她的撤回登記，對此產生各種負面的揣測與相互攻擊，造成更大的撕裂，這也是她所不希望看到的。希望之後，大家能夠一起找到繼續努力奮鬥的方向與目標，一起為民進黨、台北市與台灣奮鬥打拚。最後她也希望大家1月31日投票日，能夠踴躍出來投票！