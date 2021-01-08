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退選民進黨北市黨部主委　顏聖冠：顧全大局

記者鄭宏斌／台北報導

2021-01-08 14:08:49

民進黨前台北市議員顏聖冠，4日上午登記參選民進黨北市黨部主委。顏聖冠受訪時強調，自己已經拜會過很多黨內派系大老，都相當支持她參選。
▲原本登記參選民進黨北市黨部主委的民進黨前台北市議員顏聖冠，今（8）日下午突然宣布退選。（資料照片／記者呂炯昌攝）
民進黨台北市黨部主委即將改選，原有台北市前市議員顏聖冠、民進黨新境界智庫副執行長吳怡農2人登記參選，不過，今（8）日下午，顏聖冠突然宣布退選，原因是「為了黨的團結與和諧，顧全大局，避免日後的紛爭」。顏聖冠退選之後，備受黨內期待的吳怡農幾乎可說是篤定當選。
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顏聖冠發出聲明表示，經過了一整夜的思考，「為了黨的團結與和諧，顧全大局，避免日後的紛爭，我決定撤回本次民進黨台北市黨部主委選舉登記」。
顏聖冠說明，一開始她決定登記參選市黨部主委，純粹是因為遲遲無人表態參選，目的也是為了解決台北市黨部主委懸缺的僵局，希望利用自己充分的資歷和經驗，為民進黨台北市黨部找出新的方向。

顏聖冠也說，但在目前，已經有優秀的年輕人願意承擔台北市黨部主委的職位，她願意讓有心的年輕人擔起重擔，將機會讓給有心的年輕人來承擔。

顏聖冠指出，為了讓台北市黨部主委懸缺的紛擾早日結束，並讓選舉機器能夠早點就定位，她決定撤回台北市黨部主委的登記。在這段走訪基層黨員期間，許多黨員先進直接給她的鼓勵以及提點，點點滴滴她銘記在心。

顏聖冠說，對於一路支持她、鼓勵她的長輩、好朋友們，她除了表達最深的歉意之外，更多是充滿感恩的心，謝謝大家讓她不孤單。希望疼惜她的朋友能夠體諒她的決定，也謝謝大家的熱情，不斷地驅使她繼續向前行。
顏聖冠表示，鑑於去年的前車之鑑，她誠摯希望各位支持者不要因為她的撤回登記，對此產生各種負面的揣測與相互攻擊，造成更大的撕裂，這也是她所不希望看到的。希望之後，大家能夠一起找到繼續努力奮鬥的方向與目標，一起為民進黨、台北市與台灣奮鬥打拚。最後她也希望大家1月31日投票日，能夠踴躍出來投票！
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