美國會遭闖 范綱浩：國民黨不應戲謔調侃
記者鄭宏斌／台北報導
2021-01-08 14:28:21
美國國會認證民主黨籍總統當選人拜登勝選，6日大批川普支持者攻佔國會大廈，掀起暴動。藍營拿2014年的太陽花運動來比喻此事，並質疑綠營雙重標準。民進黨網路社群中心主任范綱皓則反批，為了台灣整體的利益，最好不要像國民黨一樣，用戲謔的方式去調侃別人的民主過程。
范綱皓表示，國民黨竟然把美國特定支持者「阻礙確認選舉結果」的事情，類比台灣在2014年發生的318學運。國民黨北市議員羅智強還硬扯「在美闖國會秒趴，在台占立院開趴」。「我不知道國民黨這些讀外交系、政治系的人，書是讀到哪裡？上『比較政治』的時候，是不是都在睡覺？」范綱皓表示，美國國會舉行的聯席會議，確認各州選舉人票，不是一般的會議，是美國憲法規定的程序。美國昨天發生的「佔領國會」，是「政權和平轉移」遭到挑戰，是「美國的民主」遭到破壞。
范綱皓指出，中國官媒《環球時報》還刻意將爭取民主的香港示威者與企圖顛覆民主選舉結果的美國民眾畫上等號。中國國民黨也在做一樣的事，把企圖守護台灣民主、抵抗中國勢力的學生運動，拿來兩相類比。
范綱皓說，如果真的要類比，國民黨在2004年總統大選連宋配時，因為國民黨不服選舉結果，在各地發起的肢體暴力衝突，應該才比較像。「這個，可以去問國民黨的洪孟楷，他的媽媽郭素春是箇中翹楚」。范綱皓認為，美國的政治有他們自己的程序，也有他們對自由、民主的堅持。台灣與美國的關係是越來越緊密，為了台灣整體的利益，我們最好不要像國民黨一樣，用這種戲謔的方式，去調侃別人的民主過程。「國民黨說要爭取年輕人的支持，就是用這種方式嗎？我不解。」