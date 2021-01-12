預防心血管疾病飲食怎麼吃？三大保健食品護健康

近日寒流接連來襲，氣溫連日下探10度以下，醫師提醒，冬季是心血管疾病的好發季節，氣溫驟降需特別做好保暖措施，若是有胸悶、心悸等不適症狀，應儘速就醫，以免延誤治療的黃金時機。然而心血管疾病說來就來，即便正值壯年，心肌梗塞等心臟方便的疾病導致猝逝等仍時有耳聞，如高以翔、黃鴻升，國光客運副董事長王應傑之子王怡中等，都是心血管疾病造成。更有媒體報導，近日因寒流來襲，全台截至昨（11）日，就一共累計發生近百餘人疑似低溫猝死的狀況，令人不勝唏噓。

我是廣告 請繼續往下閱讀

只不過，現代人生活忙碌、三餐不規律連帶飲食不均衡，更時常可見人手一杯高糖份的手搖飲，若是再來個高油脂的油炸物陪伴，這樣的壞膽固醇其實已潛入你的血管壁中，讓心血管問題悄悄找上門！於是乎，平時該怎麼吃才能降低血脂、遠離心血管疾病呢？從常見的三大保護心血管的保健食品來看，讓你遠離高血脂所帶來的危害。

活性紅麴可抑制膽固醇生成





其中，紅麴是一項廣為人知可將低膽固醇的營養素，當中的Monacolin K為主要降膽固醇的成分，透過抑制HMG-COA還原酶的作用，可降低膽固醇的合成，達到調節膽固醇的效果。市面上常見的傳統紅麴與「活性紅麴」差別在於開環型Monacolin K的多寡，當開環型結構愈多，直接作用的效果愈好，然而醫師也提醒，若長期服用或過量使用紅麴製品，可能對身體器官（如肝、腎）造成負擔，以及應避免與其他降膽固醇與抗凝血藥物合併使用。





棕櫚果 超級維生素E 能強化血管、降膽固醇 你吃對了嗎？





至於棕櫚果（油）本身就具有抗氧化、降膽固醇等功效。若以棕櫚果萃取物來說，透過專利提取技術，能將棕櫚果大幅提升生育三烯酚(Tocotrienols,T3s)的生物利用率，且經實驗證實，這樣的吸收能速度更快，在營養生物化學Nutritional Biochemistry 期刊中的研究顯示，生育三烯酚(T3s)能加乘降血脂藥物的作用，顯著降低體內膽固醇的合成。此外，美國臨床營養學雜誌的臨床研究中也指出，生育三烯酚(T3s)可有效降低高膽固醇脂血症患者中的血清膽固醇與低密度脂蛋白(LDL)，因此也是一種遠離高血脂的好營養。





南極磷蝦油 抗氧化保護心血管





另外就是常見於電視台購物節目的南極磷蝦油，因他富含omega-3(EPA、DHA)及蝦紅素。而磷蝦油中的omega-3脂肪酸含有較多磷脂結構，相較於魚油的三酸甘油酯型態更容易被人體消化吸收，國際期刊(Lipids in Health and Disease)曾刊載，磷蝦油的生物利用率更勝於魚油。另一個成分蝦紅素則是一種「類胡蘿蔔素」，屬強抗氧化物質。因具有親油性與親水性結構，可在細胞膜內外進行抗氧化，再穿透腦部血腦屏障與視網膜，提供腦部、神經系統與眼睛抗氧化的功能。此外，也有實驗指出，磷蝦油具有加以阻斷脂質氧化連鎖反應，及促進心血管健康與血壓的正常運作。

如此一來，熟悉三大保健品的補充攻略後，相信對於要了解人體膽固醇代謝的生理時鐘，肝臟合成膽固醇在午夜會達到顛峰，此外，依照保健食品不同的補充時機，如在睡前食用保健品，可幫助降低膽固醇的吸收及合成，讓壞膽固醇與心血管疾病OUT。在忙碌生活中，僅調整生活習慣作息還不夠，惟有瞭解真正對自己有益的各種營養成份，在飲食中均衡攝取，並適時額外補充，才能有效預防疾病，迎向健康人生。