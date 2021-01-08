美國務卿亮出對台軍售成績單　學者：彰顯挺台不是假的

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針對美國務卿蓬佩奧透過推特發表，川普售台武器金額勝過歐巴馬。李大中認為，川普支持台灣的措施包含軍售，軍售次數多、程序朝向常態化邁進，龐佩奧說川普一任軍售總額150億美金，超過歐巴馬兩任140億美軍，推特上還說這是「算數的問題」，主要彰顯支持台灣不是假的，還包括過去一年通過的挺台法案，但是挺台措施落實速度、幅度、深度，還是要靠行政部門過程決定，畢竟這是一個政治決策。
政治大學外交學系副教授黃奎博表示，蓬佩奧的推文有可能是將台灣視為「一個自由中國」，而且比「共產中國」優越得多，希望台灣做為中國大陸民主發展的榜樣，或許不符合民進黨執政時期的想法，但卻和國民黨執政時的想法一樣，也就是與時俱進以國父思想、三民主義為指導原則，將台灣建設成中國大陸的民主燈塔。
民進黨立委陳亭妃表示，蓬佩奧這樣大動作肯定台灣，無非希望未來即使是拜登上任，對於台灣跟美國之間的關係，基本上應該要保持目前的定調，尤其是從「台灣防衛法」，到「台灣保證法」，這幾個挺台法案都是在川普卸任之前通過，給了台美之間非常重要的指標，相信拜登也不可能去反駁這曾經通過相關的動作，加上美國駐聯合國大使也要來訪，意義更為深重，可以說是最高的美國外交官員來訪，其實更清楚是把所有未來的穩定性做好，也希望拜登政府能夠依循川普政府跟台灣之間的政策，這是蓬佩奧在這段時間很重要的指標。