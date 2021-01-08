「苦情女主」8度低溫淋雨拍戲　冷到手都在發抖

8點檔《多情城市》中蘇晏霈經歷丈夫過世後，被觀眾稱最苦情女主角，她表示最近的劇情都讓她變成哭戲擔當，每天拍戲都在流淚，心碎的劇情也讓她直呼真的會入戲太深，回家都會心情不好，甚至自己在家的時候都會莫名的掉眼淚。日前還在8度低溫下淋雨拍戲，讓蘇晏霈凍到發抖，連網友也希望編劇筆下留情，不要再讓思思受苦了。

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▲蘇晏霈（左）、王凱天氣太冷手都在發抖。（圖 / 民視提供）

× ▲蘇晏霈（左）、王凱天氣太冷手都在發抖。（圖 / 民視提供）

有「苦情思思」之稱的蘇晏霈表示最近哭戲非常多，所以喝水量也增加到平常到兩倍，面對角色非常低潮的時候，她說最大改變就是，平常到化妝間還會跟工作人員嘻嘻哈哈，但現在是苦情思思之後，拍攝空檔都變得很安靜，不太說話，就連回到家也鬱悶不已，她本來以為多睡覺就可以解決煩憂，沒想到躺下去也睡不著，讓她非常苦惱，好在同劇演員跟工作人員都會講笑話分散她的注意力。

▲蘇晏霈（左）、王凱靠喝薑茶保暖。（圖 / 民視提供）

× ▲蘇晏霈（左）、王凱靠喝薑茶保暖。（圖 / 民視提供）

昨（7）日播出蘇晏霈跟王凱在街上想念彼此的戲，但拍攝當天剛好霸王級寒流來襲，兩人在氣溫8度下著大雨出外景，凍到發抖，尤其王凱拿著雨傘替蘇晏霈撐傘時，鏡頭前非常明顯看到他們的手在發抖，讓工作人員非常心疼。蘇晏霈表示劇組導演真的非常貼心，知道拍攝當下很低溫，還特別在前一天借潛水衣讓兩人穿著保暖，但天氣寒風又下雨還是讓兩人頻頻發抖，只能狂喝薑茶來暖身，所幸拍攝過程非常順利，讓兩人可以早點換衣服收工。