金正恩今生日新造型曝光 元帥白軍服首亮相
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-01-08 14:59:11
北韓從本月5日開始，連續多天舉辦勞動黨第8次全國代表大會，期間適逢北韓最高領導人金正恩生日，有眼尖的外媒從北韓國家電視台的直播畫面中，觀察到一張金正恩身穿白色軍裝的照片，應該是該扮相首次曝光，只見金正恩看上去威風凜凜，相當符合北韓白馬王子的形象。
根據英國《太陽報》報導，北韓近日在全國代表大會中，除了討論國防等議題外，官媒也不忘繼續加強宣傳領導人形象，在當地媒體的畫面中，出現多幅金正恩的大型裝框照片供民眾、官員觀賞。其中一幅是金正恩穿著潔白的軍服，閃亮的元帥星星分別出現在其肩膀和脖子上。外媒並注意到，相片中的金正恩身處一大片書牆前方，桌子上還放了槍枝及望遠鏡，種種元素結合一起，都象徵金正恩至高無上的權力。
外媒並指出，金正恩熱愛槍枝，窮兵黷武，在北韓境內視察飛彈試射和各項工程設施時，經常看到他手持雙筒望遠鏡的身影。而這應該也是金正恩自2011年12月上任以來，首次出現的造型。除了花絮，外界更關注此次大會的討論內容，包含將加強國家防衞力到更高水平，也不排除重新審視與南韓的問題，以及對外關係發展方向和政策立場等等。