110年春節送暖 屏縣府募集千萬助弱勢過好年
記者黃正忠／屏東報導
2021-01-08 18:59:00
屏東縣政府於8日舉辦「110年春節送暖歲末關懷起跑活動」，活動由縣長潘孟安親自向今年捐助善心人士及單位頒發感謝狀，最後邀請與會貴賓於屏安樹掛上祈福小卡，祈願農曆新年，屏安幸福。本次活動募得紅包、物資共計超過千萬，特別感謝本次44個善心單位及個人捐助，為這些弱勢家庭帶來滿滿的溫暖與祝福，也體現出屏東多一度的溫情。
110年春節送暖‧歲末關懷，自1月16日起開始辦理活動發放，本次共計44個單位參與，為屏東縣內低收入戶家戶帶來紅包壓歲錢721萬8,000元、4,627份民生物資(如沙拉油、調味品、麵條、罐頭等，折合市值約新台幣462萬7,000元整)，合計共募集新台幣1,184萬5,000萬元整社會愛心資源與4場的餐會及農糧署白米80.61噸，嘉惠7,218戶列冊低收家戶。潘孟安表示，年節將近，但社會上仍有許多困苦人士無法過好年，為此縣政府特別創立平台，結合民間慈善團體、宮廟、企業、個人與各鄉鎮市公所，透過募款及物資等方式匯集各界愛心，在農曆年前發放紅包壓歲錢、民生物資。 潘孟安指出，縣府積極打造社會安全網，不僅建置七區家庭福利服務中心，也透過儲蓄、教育、就業脫貧及首創將身心障礙者納入的微型保險等計畫，協助弱勢家庭改善生活，期許透過多方面的幫助，為弱勢家庭帶來不一樣的未來。社會處表示，在籌備今年的歲末關懷活動，非常感謝捐助單位不因疫情影響而減少捐助資源，尤其在越艱困的時刻，越看見暖心善舉的溫度！期盼能有更多的愛心與關懷，共襄盛舉為弱勢家戶同創未來曙光。