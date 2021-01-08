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豬肉價格勿哄抬　盧秀燕邀業者宣示穩定物價

記者柳榮俊/台中報導

2021-01-08 15:14:24

豬肉價格勿哄抬 盧秀燕邀業者宣示穩定物價
▲市長盧秀燕邀畜牧場、肉品批發市場等業者宣示，響應市府勿哄抬物價政策。(圖／柳榮俊攝2021.1.8)
中央自元旦起開放萊豬進口，考量部分縣市傳出有業者調漲台灣豬肉售價，引發民眾關注。台中市長盧秀燕今(8)日邀集畜牧場、肉品批發市場、公有市場及夜市名攤代表、職業工會及知名餐廳飯店等業者齊聚第二市場進行宣示，響應市府勿哄抬物價政策。盧也走訪市場，關心攤商營業情況，指示相關單位全力穩定物價，防堵哄抬情形發生。
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盧秀燕表示，外縣市有少數商家藉萊豬進口、過年將至等理由開始哄抬價格，但台灣的豬肉價量平穩，沒有哄抬的理由，因此市府超前部署，為預防萬一已組成專案小組，聯合經發、法制、農業、勞工等相關局處開始進行查價工作，如有惡意哄抬或聯合壟斷行為，將予以處分。
台中市商業會理事長賴正庭呼籲，國內豬肉價格持續平穩，無豬肉進貨成本提高問題，業者應共同響應市府政策，提供消費者友善的消費環境。

經發局說，農曆新年將至，豬肉相關製品因季節性需求，有小幅波動屬於合理範圍。但因應含有萊克多巴胺的美國豬肉開放進口，肉品業者從上游到下游的供應鏈物價波動格外受關注，市府將全力維持物價平穩。若有有心業者趁機哄抬肉品物價、造成市場異常波動，絕不寬貸。

經發局進一步說明，台中市公有零售市場均有設置管理人員，將加強查察市場交易情形，市府為監控市場價格交易，已設置「肉品哄抬物價檢舉專線」，受理民眾反映事項，市府「肉品稽查小組」將蒐證並協請相關單位查處，維持市場交易秩序。

此外，經發局也將會同消保官針對業者有無違反公平交易法第15條聯合漲價行為進行調查、蒐證，移請公平交易委員會認定查處，若查證屬實，將依公平交易法第15條及40條規定處10萬元至5,000萬元罰鍰，避免業者有疑似哄抬物價行為發生。
經發局強調，中央已自元旦起開放萊豬進口，台中堅持守護市民健康，不僅拒絕使用萊豬，食安標準不能打折，更要穩定物價，保護基層民生消費，盼讓民眾吃得健康、開心又安全。
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