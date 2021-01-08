豬肉價格勿哄抬　盧秀燕邀業者宣示穩定物價

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台中市商業會理事長賴正庭呼籲，國內豬肉價格持續平穩，無豬肉進貨成本提高問題，業者應共同響應市府政策，提供消費者友善的消費環境。
經發局說，農曆新年將至，豬肉相關製品因季節性需求，有小幅波動屬於合理範圍。但因應含有萊克多巴胺的美國豬肉開放進口，肉品業者從上游到下游的供應鏈物價波動格外受關注，市府將全力維持物價平穩。若有有心業者趁機哄抬肉品物價、造成市場異常波動，絕不寬貸。
經發局進一步說明，台中市公有零售市場均有設置管理人員，將加強查察市場交易情形，市府為監控市場價格交易，已設置「肉品哄抬物價檢舉專線」，受理民眾反映事項，市府「肉品稽查小組」將蒐證並協請相關單位查處，維持市場交易秩序。
此外，經發局也將會同消保官針對業者有無違反公平交易法第15條聯合漲價行為進行調查、蒐證，移請公平交易委員會認定查處，若查證屬實，將依公平交易法第15條及40條規定處10萬元至5,000萬元罰鍰，避免業者有疑似哄抬物價行為發生。
經發局強調，中央已自元旦起開放萊豬進口，台中堅持守護市民健康，不僅拒絕使用萊豬，食安標準不能打折，更要穩定物價，保護基層民生消費，盼讓民眾吃得健康、開心又安全。