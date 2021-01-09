男星與李佳穎趕進度最後卻分手　喝魚湯回憶交往美好

小樂吳思賢近來回歸樂壇，推出單曲《依然你在》。他透過歌曲道出出道10年來的成長心路歷程，而在三十而立之際推出，MV找來李佳穎演出。而MV有一幕是小樂喝著魚湯崩潰痛哭，回憶與李佳穎交往的過程，沒想到導演卻沒錄到，讓他傻眼。

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