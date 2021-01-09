男星與李佳穎趕進度最後卻分手　喝魚湯回憶交往美好

小樂吳思賢近來回歸樂壇，推出單曲《依然你在》。他透過歌曲道出出道10年來的成長心路歷程，而在三十而立之際推出，MV找來李佳穎演出。而MV有一幕是小樂喝著魚湯崩潰痛哭，回憶與李佳穎交往的過程，沒想到導演卻沒錄到，讓他傻眼。 我是廣告 請繼續往下閱讀 小樂吳思賢《依然你在》MV特別邀請「童顏女神」李佳穎共演情侶，認識多年從未在戲劇上合作過的兩人，這次透過小樂公司老闆Andy牽線終於有機會合作，讓小樂笑說：「仰慕佳穎姐的演技已久，這次終於有機會合作，美夢成真啦！」第一次搭檔就「趕進度」，把從邂逅、初戀、熱戀甚至準備步入婚姻，最後卻因為理念不合走上分手。而MV最後一幕是小樂喝著魚湯，回憶與李佳穎過往的點滴美好而崩潰大哭，這段劇情特別選在半夜4點多拍攝，只見小樂邊喝著魚湯邊流淚哭到斷腸，哭完後很滿意自己哭戲的他，擦乾眼淚準備上車回家，結果才一上車就被工作人員拜託再拍一次，原來導演發現那一整段哭戲完全沒錄到。▲▼小樂吳思賢（上圖左、下圖）推出單曲《依然你在》，MV女主角找來李佳穎演出。（圖／傳奇星娛樂提供） 江蕙封麥5年宣告重回小巨蛋！為他開金嗓楊奇煜太太羊水破了 當爸倒數恐無法陪產寒流來襲 黃偉哲關懷獨居長輩、贈禦寒物資