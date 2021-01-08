林子閎和他當眾放閃　「嘴對嘴餵食」讓人臉紅心跳

影集《永遠的第一名》昨（7）日舉行首映記者會，演員林子閎、楊宇騰、李齊、羅德弘、范姜彥豐、辛樂兒、許乃涵（涵冷娜），以及特別演出的張睿家、石知田連袂出席，首映會上宣傳團隊祭出「愛的戳戳樂」，讓林子閎與楊宇騰零距離吃極短鱈魚香絲，超閃畫面讓現場粉絲尖叫連連，李齊與羅德弘則上演激烈的安全之吻，笑翻眾人。

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▲楊宇騰（左）、林子閎首映會上上演「鱈魚香絲傳情」。（圖 / WeTV、結果娛樂提供）

× ▲楊宇騰（左）、林子閎首映會上上演「鱈魚香絲傳情」。（圖 / WeTV、結果娛樂提供）

WBL系列影集共分為兩季作品，

推出第一季《永遠的第一名》，緊接著3月5日推出第二季《第二名的逆襲》。高顏值卡司找來「偶像男神」林子閎配對「混血花美男」楊宇騰領銜主演，劇中「又甜又虐」的兩人，都是第一次演出BL題材角色，更有多場親密吻戲，甚至挑戰五米的水底接吻，唯美畫面堪稱台灣BL劇之最。

▲楊宇騰（左）、林子閎劇中組「得意CP」。（圖 / WeTV、結果娛樂提供）

× ▲楊宇騰（左）、林子閎劇中組「得意CP」。（圖 / WeTV、結果娛樂提供）

林子閎坦言這次為戲愛得很投入，「真的有進到角色裡，就像做了一場美輪美奐的夢。」首次擔綱主演的楊宇騰為林子閎獻出螢幕初吻與男男初吻，被問到與林子閎接吻的感覺如何？他靦腆笑說：「拍攝時我們都很入戲，跟著感覺很自然的發生。」林子閎這次的演出給自己不小的壓力，「希望呈現給觀眾跳脫性別的演出，我為這個角色注入柔軟的本質，有別於過往在鏡頭前所呈現較剛強的氣概模樣。」《永遠的第一名》及《第二名的逆襲》將於