健檢發現肺腺癌零期　鍾沛君今出院喊：新人生的開始

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鍾沛君表示，很高興還有機會站在這裡說話，上個月發現健檢報告有些問題後，想到自己6歲的小孩、做一半的議員任期等，人生還有太多太多沒完成的事情，但也沒太多猶豫掙扎空間，到北榮找經驗豐富的許主任治療，他建議立刻動手術切除，很高興有了重生的機會，人生就像是按下重新啟動鍵，走出榮總後，又是另外一段新人生的開始。
鍾沛君說，醫生每天都很忙，對他們來說可能是一張一張的黑白圖，但對我們來說都是真實的人生，謝謝主治醫師、全體醫護人員用心的照顧。
鍾沛君也透露，自己要公開病情，並不是沒有過掙扎，但她認為身為政治人物，健康狀況，民眾有權知道，也應該呼籲大家早期發現就能早期治療。她說，肺癌、肺腺癌現在已經算是國病，很多人忌諱就醫、健檢，這觀念像她親身經歷過，還是想告訴大家，早期健檢、早期發現就有治療機會，生命每一分鐘都很珍貴，希望未來好好度過每一天。
許文虎指出，去年發現鍾沛君的肺結節有些變化，她很勇敢立刻接受手術，因為有家族史，媽媽也罹患肺癌，現在發現算是肺腺癌最早期、零期，不需要太擔心，只要切除就好，後續再繼續追蹤，且鍾沛君切的肺體積不是很大，大概都不會有什麼影響，肺功能少大約5%左右而已。
鍾沛君會後受訪表示，自己還沒有打算告訴女兒這件事，因為她認為自己都還很難消化，6歲女兒要消化這件事還太早，但有跟女兒透露自己要出一個任務，會幾天沒回家，女兒問是什麼任務？她僅說自己要去抓一種蟲。
新聞來源為Newtalk 新頭殼