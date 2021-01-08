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新年式 Mazda CX-30 86.9 萬起有全速域 ACC，高規版升級電動尾門

2GameSome - 有車賞

2021-01-08 16:25:01

新年式 Mazda CX-30 86.9 萬起有全速域 ACC，高規版升級電動尾門
▲ 新年式 Mazda CX-30 86.9 萬起有全速域 ACC，高規版升級電動尾門
正 2021 年式 Mazda CX-30 提供尊榮型、頂級型、旗艦型與旗艦進化型四款車型，正式售價自新台幣 86.9 萬元起，即日起展開接單作業。
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售價 86.9 萬的尊榮型起即全面搭載全速域主動車距控制巡航系統（MRCC）、巡航模式車道維持輔助系統（CTS）、智慧前行煞車輔助系統（SBS）、盲點偵測系統（BSM）附後車警示功能（RCTA）、車道偏移警示系統（LDWS）與車道偏移防止系統（LAS）等多項 i-ACTIVSENSE 主動安全科技，升級皮質座椅以及新增電動折疊後視鏡（附上鎖自動收折功能）與後方四眼式輔助雷達；頂級型與旗艦型價格不變，進一步將電動尾門列為標配。
正 2021 年式 Mazda CX-30 以 86.9 萬起更具競爭力的價格接單上市，自尊榮型起即搭載完整 i-ACTIVSENSE 主動安全科技，並升級皮質座椅、新增電動折疊後視鏡（附上鎖自動收折功能）與後方四眼式輔助雷達；頂級型與旗艦型價格不變且將電動尾門列為標配。本月入主正 2021 年式 Mazda CX-30 再享「5 年原廠保固」或「24 期 0 利率」優惠二選一*。如欲了解更多新車相關訊息與規格配備，歡迎造訪 Mazda 官方網站 (http://www.mazda.com.tw/) 或親臨全國展示中心。

*本專案僅適用於 2021 年 1 月 1 日起訂購，並於 2021 年 1 月 31 日前領牌之正 2021 年式（即出廠日期為 2021 年 1 月）之 CX-30 全車系新購車輛。
*5 年原廠保固係指自領牌日起算三年或里程數達 10 萬公里（以先屆滿者準）之新車保固期限屆滿後，可再享有兩年不限里程之 Mazda 延長保固。
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