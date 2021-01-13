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專訪／晨翔狂嗑零食爆肥10公斤　自覺是個幸運的人

記者吳雨婕/專訪

2021-01-13 12:00:00

晨翔推出EP《百分百》。（圖／華納音樂提供）
▲晨翔推出EP《百分百》。（圖／華納音樂提供）
晨翔睽違近一年的時間推出EP《百分百》，與上一次發片比起來，他看起來更為得心應手，除了侃侃而談作品的概念外，也說起在男團時期與現在的心境有很大的不同，縱使一路走來不算太順遂，但依舊感謝能夠有機會能讓他站在大家面前，認為被老天爺眷顧著，是個幸運的人。
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晨翔談到這次發片，提到心情滿輕鬆的，相比上一次的時間，這次反而有比較多時間選歌、討論參與EP的製作。這次的EP《百分百》共收錄4首歌曲，他笑說每一首歌都映像深刻，其中《不只是朋友》是一首充滿浪漫氛圍的歌曲，他透露因為要呈現甜蜜的感覺，所以有種裝可愛的感覺。
回首晨翔從男團出道到近2年推出的個人作品，他坦言一路以來心境很不一樣，以前很常為了非特點是情糾結，「現在就是我想做什麼最重要，以前會想這個工作，錢有沒有比較多，想趕快賺一些錢、存錢，讓父母看到有在工作。」但後來的他發覺，還是開心比較重要，錢反而不是最重要的。

晨翔也說到，2014年以男團成員出道的時候，並不是他的初衷，甚至還因為成了偶像團體改變自己，讓他有點小迷失，但經過幾年的淬煉，他對於這段歷程充滿感謝，「還好有團體，有這個包裝再讓我少早了滿多路，有時候我覺得自己是個幸運的人，老天爺滿照顧我的。」

▲晨翔推出EP《百分百》。（圖／華納音樂提供）
▲晨翔坦言一路走來心情很不一樣。（圖／華納音樂提供）
在這幾年，晨翔的體格明顯越來越好，他表示正在有目標的規畫練肌肉計畫，過去之所以比較「有福氣」，全是來自粉絲餵養的結果，「粉絲給我零食，像是巧克力棒，我一天大概會吃到10盒，超級沒羞恥心的那種。」一開始覺得體重沒什麼變，但有一天竟然發現體重從63公斤暴增到73公斤，才讓他驚覺事情不妙，才開始減重。

先前在EP簽唱會時，晨翔提到有失眠的症狀，談到身體狀況，他提到現在都有吃中藥調身體，因為有時候身體發熱很難睡，剛好還有過敏，所以就靠著吃中藥調理，已經吃了4、5年了，現在身心狀況已經好轉很多。

而從去年開始全世界飽受疫情影響，晨翔也許下新希望，「大家都要平平安安，錢可以再賺，身體不好很麻煩。」

▲晨翔推出EP《百分百》。（圖／華納音樂提供）
▲晨翔自爆曾因為狂吃粉絲送的零食，造成身材走樣。（圖／華納音樂提供）
 
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