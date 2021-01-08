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共機年擾台380架次　民眾黨：沒有一個黨能置身事外

記者呂炯昌/台北報導

2021-01-08 17:30:51｜2021-01-08 17:36:07

▲民眾黨團抵達裝甲兵訓練指揮部參訪。（圖／民眾黨立院黨團提供）
▲民眾黨團抵達裝甲兵訓練指揮部參訪。（圖／民眾黨立院黨團提供）
國防部日前表示，去（2020）年中共軍機一共侵入我西南防空識別區（ADIZ）380多架次。台灣民眾黨團今（8）日表示，過去一整年中共軍機繞台的爭議，沒有一個黨會置身事外。
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台灣民眾黨立院黨團賴香伶、蔡壁如、高虹安、邱臣遠等4位委員今日參訪國家衛生研究院，特別關心國內疫苗研發以及國外採購疫苗的議題，並在下午參訪裝甲兵訓練指揮部慰勞戮力為國的國軍弟兄們，感謝國軍為我們守護家園。
民眾黨團表示，2020年新冠肺炎疫情肆虐全球，台灣的防疫成績有目共睹，民眾黨團肯定國衛院在這次疫情中努力與貢獻，雖然中央流行疫情指揮中心日前宣布已洽購近2000萬劑新冠肺炎疫苗，然而國內疫苗開發也是國人所殷殷期盼的，期待國衛院能帶給我國國人安全的疫苗，儘速讓國人接種。

結束國衛院的參訪後，民眾黨團下午抵達裝甲兵訓練指揮部，由國防部海軍常務次長李宗孝中將、陸軍司令部參謀長陳忠文中將、陸軍裝訓部指揮官張維燻少將接待，簡介裝甲兵訓練指揮部的任務職掌。賴香伶致詞時表示，過去一整年中共軍機繞台的爭議，沒有一個黨會置身事外，而美國大選結果出爐至今紛擾未止，無論是中美之間造成的問題或是南海威脅，台灣都首當其衝。

賴香伶指出，民眾黨5位委員雖然沒有國防外交委員會的職責，但在問政和關切度上並不落人後，國防議題也同樣是民眾黨團非常重視的一項，今天參訪裝甲兵訓練指揮部，第一是希望知道國軍對自己的自信跟戰力，其次也是想考察國軍弟兄在培訓、戰力或是國軍在裝備上的精進。

賴香伶表示，從長期來看，台灣不可能一直用軍備來完成國防戰略部分，還得倚賴國人跟國軍在認知戰上達到全體一致，民眾黨雖然是新興政黨，但在國會上需要協助的，或是遇到的困難，都可以提出，民眾黨團也很樂意了解，做國軍弟兄們強力的後盾。
▲民眾黨團抵達裝甲兵訓練指揮部參訪。（圖／民眾黨立院黨團提供）
▲民眾黨團抵達裝甲兵訓練指揮部參訪。（圖／民眾黨立院黨團提供）
 
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