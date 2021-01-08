霹靂一哥素還真這次不持佛塵　改拿鋼珠筆熱情做公益

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相關設計有許多細節，像是以素還真的代表色紫色為主，筆頂端有著清香白蓮的裝飾，並以人偶設計上的古典繩結與身上的龍形髮簪，作為設計圖騰，打造騰龍紫與清香白2個版本。套組內容包含鋼珠筆、黃銅尺，與素還真聯盟徽章+霹靂門派家徽圖騰的黃銅書籤組(8款)、珍藏設計素還真圖卡等。
而素還真主演的相關公益影片日前也釋出，只見素還真原本右手習慣拿的佛塵，現在換成紫色鋼珠筆，精準拿起又下筆流暢，再搭配表情與鏡頭轉換，第一男主角的氣勢讓粉絲印象深刻說：「操偶師要操得漂亮，還要能順利書寫漂亮已經是布袋戲技術上突破了。」
其實大家不知道，霹靂編劇32年來，皆由董事長黃強華堅持手寫創作，凸顯筆下文字的重量。而實際上，戲偶的「重量」也不輕，一尊電視偶一米高至少3公斤起跳，操偶師得同時操控身體各個部位，可能同時間頭要轉、眼睛會眨、嘴巴跟手也要動。霹靂資深操偶師貓叔就曾說過「即使操偶再漂亮，但若無法在鏡頭前呈現情緒或融入感情，最後也是『零』」。
這次霹靂與物外設計合作，雙品牌也舉辦公益快閃活動「#2021掌上初心」，以你購買我捐款的形式，讓更多人感受文字溫暖力量。即日起至1月10日，民眾完成預購素還真鋼珠筆套組任一套組，每套組即捐出43元，協助公益團體「人生百味」的「重修舊好」與「街頭寫寫字」二專案，不只提供街友臨時休息站，透過傾聽與引導書寫，也協助街友寫下心聲，轉化情緒，漸進式重返社會。