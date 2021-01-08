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影／印尼流行直髮20年　她創另類沙龍幫捲髮女找自信

四方報/綜合報導

2021-01-08 22:51:53

印尼捲髮美
▲印尼向來以直髮為審美主流，導致不少天生捲髮的年輕女孩自信心深受打擊。（圖／ANN）
印尼向來以直髮為審美主流，導致不少天生捲髮的年輕女孩自信心深受打擊。為了扭轉這樣的現象，理髮師葛蕾西亞（Gracia Indriani）成立捲髮女孩的「舒適圈」，在這裡，捲髮受到讚美，女孩們也可以在這裡找到自信。
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隨著台灣、韓國電視劇在90年代的崛起，片中對於長直髪、白皙皮膚和纖細身材的追求逐漸成為印尼主流審美觀的標準。這樣的觀念深深影響印尼，不少印尼女孩都曾因擁有捲髮而受到歧視或嘲笑。
理髮師葛蕾西亞（Gracia Indriani）也分享自己的切身經驗。他說，為了符合流行，他會不斷的用離子夾把自己的頭法燙直、弄順，一天甚至會燙個兩三次。直到後來，他發現自己開始大量掉髮、髮質嚴重受損，他便開始反思自己對直髮的「成癮」問題，才終於決定擁抱自己與生俱來的捲髮特質。

葛蕾西亞在2018年成立自己的髮廊「Kriwil salon」，目的是要給捲髮的女性一個「舒適自在的空間」，並挑戰印尼長年以直髮為主的審美標準，讓大家看到更多元的美，並幫助捲髮女孩建立自信。
葛蕾西亞表示：「我們會告訴顧客他們的頭髮很美，並教他們如何保養捲髮。我看到許多顧客來了之後都由衷的感到快樂，這就是最激勵我的動力」。
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