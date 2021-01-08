永慶房屋留才不手軟！七年發3.8億「幸福成家基金」

永慶房屋開年送上千萬獎金留才！為了讓員工安心、穩定發展，該集團孫慶餘董事長在2021年第一周立刻宣布，頒發「幸福成家基金」給超過400位同仁，為了鼓勵同仁而設立的「幸福成家基金」，七年來已累積發放超過3億八千萬元，展現對人才的重視！

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防疫考量，今年永慶房屋「幸福成家基金」的頒發特改為線上頒獎，孫慶餘董事長表示：「員工的安全與福祉是企業的優先考量，讓同仁沒有後顧之憂才能創事業高峰。今年雖然無法像往年一樣舉辦實體頒獎典禮，但該有的獎勵決不會少，希望同仁的幸福都能最大化！」

▲永慶房屋「幸福成家基金」2020年獲獎人數成長近兩成，連續七年共發放逾3億8千萬元。

近3成得獎者獎金超過50萬 比半數勞工年薪高！





根據人力銀行調查，2020年上班族好「憂」！憂心福利、獎金縮水，更擔憂減薪或放無薪假！永慶房屋因為防疫超前部屬，2020年不僅沒有減薪、沒有無薪假，福利更加碼！今年「幸福成家基金」發放金額較去年成長超過三成，獲獎人數也較去年增加近兩成！





「幸福成家基金」是為協助同仁完成買房的願望，除了業績獎金，加碼提供績優經紀人的額外獎勵，且不限年資，只要業積達標，每人每年最高可領到250萬！人資部塗振宏經理表示：「根據主計處公布的2019年工業及服務業受雇員工全年總薪資中位數調查顯示，受雇員工薪資中位數為49.8萬元，半數勞工年薪不到50萬！但2020年『幸福成家基金』獲獎同仁中，有近3成的獲獎者獲得超過50萬元的獎金！比半數勞工年薪還高！」



▲永慶房屋「幸福成家基金」不限年資、每人每年最高可拿到250萬元！

33歲吳政陽 6年累積超過600萬幸福成家基金





擔任房仲7年，連續6年獲頒「幸福成家基金」的吳政陽，今年獲得120萬，目前已累積超過600萬獎金！才33歲的他，5年內已拿下4座個人業績冠軍，2020年更再度打破自己的業績紀錄！績效年年創新高的主因，除了吳政陽比別人更積極勤奮的努力外，領先政府推出的成交行情揭露至門牌的《實價登錄3.0》服務，是他贏得客戶信任的重要助手！





吳政陽分享：「自推出《實價登錄3.0》的服務後，受到不少客戶指定，也帶動我去年業績成長三成，讓我連續六年獲得『幸福成家基金』，更創下年薪八百萬的紀錄！希望在疫情舒緩後，可以帶全家人去歐洲各國旅遊，未來我希望能拿到更多獎勵，早日達成與太太一起環遊世界的目標！」





領完年終再到職 全集團2021上半年目標徵才3000人





根據人力銀行最新調查，2021年已有近九成的上班族計畫換工作，也有85.3%的企業準備開始徵才。為讓轉職者提前準備，不用擔心領不到年終，永慶房屋推出「領完年終再到職」，鼓勵轉職者提前面試。塗振宏說明：「不只提供業務新人『前九個月保障每月5萬元』，還有業績獎金、幸福成家基金等額外獎金！」

該房產集團，秉持「先誠實再成交」的服務理念，領先政府推出成交行情揭露至門牌的《實價登錄3.0》獲得消費者高度肯定，2020年店數市佔持續領先，在全台21縣市穩居第一；2021年將持續擴大服務版圖，預計上半年將招募3000人，職缺包含房仲經紀人、服務專員、秘書、及後勤單位專業人員，歡迎有企圖心、想要挑戰百萬年薪的各界菁英加入。