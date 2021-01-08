黑化轉瘋！林雨宣畫成「紙紮人」　慘被婆婆呼巴掌

8點檔《生生世世》劇情進入最後階段，昨（7）日最高收視瞬間衝到3.35，林雨宣在劇中變成了「瘋鳳」，畫了濃艷眼妝及大紅口紅，搭配粉色正圓腮紅跑出來迎接客人，驚人的模樣把客人嚇得落荒而逃，婆婆氣得呼敏鳳巴掌，並企圖將她趕回娘家，今（8）日晚間即將上演精彩大結局。

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▲林雨宣把自己畫成「紙紮人」。（圖 / 台視提供）

× ▲林雨宣把自己畫成「紙紮人」。（圖 / 台視提供）

林雨宣後期從「黑鳳」變「瘋鳳」演技進階讓觀眾大讚，回憶後期拍攝過程，林雨宣形容自己一開機就宛如被「附身」，她說：「其實我都沒有什麼印象，都是看播出之後才知道，原來當時我是這個樣子。可能是在演戲當下沒什麼意識，就像是被上身、一喊卡就退駕。」她也透露為求逼真，拍攝時還有特別請曾子益要留心：「我請他一定要抓住我，不然我可能會真的就衝出去打明珠。」敏鳳用盡心機爭取老公關愛，最後壓力大到接近崩潰，昨日播出的劇情中，敏鳳畫了濃艷眼妝及大紅口紅，牙齒上還沾著口紅印，搭配粉色正圓形腮紅，就像會動的紙紮人，林雨宣笑說這個妝容，自己也有參與設計：「我有特別問化妝師，請他給我最容易沾染的口紅，我就畫厚厚一層、抿一抿，就變成這樣。」

▲《生生世世》今（8）日上演完結篇。（圖 / 台視提供）

× ▲《生生世世》今（8）日上演完結篇。（圖 / 台視提供）

主要演員方文琳、林嘉俐、米可白、林雨宣、阿龐及方大緯，6月晚間出席映後直播和觀眾互動，林雨宣在直播中也代替「大魔王」敏鳳喝苦茶，米可白捨不得好姊妹受苦，自願幫忙分擔，林雨宣感動表示：「妳要幫我一起喝嗎？好啦！苦都是我們在吃。」兩人一口乾完，表情扭曲模樣可愛，由於味道實在太難入口，米可白搶下林雨宣第3杯苦茶，硬塞給方大緯，要他為劇中角色向媽媽方文琳賠罪，方大緯也阿莎力喝下。