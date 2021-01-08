客運量慘跌7成 華航僅發定額3萬元春節紅包
記者陳致宇／台北報導
2021-01-08 18:36:53｜2021-01-08 18:39:42
2020 年受到新冠肺炎影響，航空業者業績大幅下滑，華航經與企業工會協商後，今（ 8 ）日公布年終獎金將以定額方式，發放「紅包春節激勵金」 30,000 元，並循例核發三節獎金 10,000 元；長榮航空則表示，年終獎金發放會依公司營運狀況決定，不便對外透露。
根據華航財報， 2020 年前三季雖然貨運營收高達 560.46 億元，年增 76.25% ，但客運營收卻只有 234.83 億元，年減 72.23% ，前三季合計營收 854.84 億元，年減 32.32% 。外界預估，華航 2020 年第四季貨運業務可望持續成長，加上空運價上揚，及全新引進的 777F 貨機加入，第四季有望獲利，但全年度表現還要觀察。華航表示， 2020 年受疫情影響，因邊境管制與各國封鎖政策，在所有航空業者相繼宣布減薪、裁員、緊縮業務之際，仍感謝所有員工不畏艱難齊心打拚。 2020 年度前三季貨運因艙位需求營收大幅成長，然客運營收衰退超過 7 成，影響全年度公司營收不盡理想。
華航指出，本著一貫照顧員工的立意，經與企業工會協商，除於 2020 年 12 月已核發 1 個月基本薪的年度獎金外，國內員工另將發放定額紅包春節激勵金 30,000 元，並循例核發三節獎金 10,000 元，感謝員工在過去一年的努力。
根據華航與企業工會簽的團體協約，將保障員工年薪 13 個月，因此不論公司盈虧，都能領到 1 個月基本薪的年度獎金。至於長榮航空則表示，年終獎金發放會依公司營運狀況決定，不便對外透露。
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