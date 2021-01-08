林依晨摸肚回應懷孕進度　一句話讓楊丞琳躺槍

「零負評女神」林依晨今（8）日出席汽車代言活動，鮮少露面的她透露，這段時間都在上表演課、練瑜伽、看影集。林依晨老公在美國工作，兩人分隔兩地，問到分開多久她笑說：「再久也沒有丞琳久」，她說老公過年期間會回來，兩人也預計好要到新竹、台南遊玩。至於目前做人進度，她挺著肚子直回：「你說呢？」

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林依晨出席汽車代言活動。（圖 / Ford提供）

× ▲林依晨出席汽車代言活動。（圖 / Ford提供）

林依晨出席汽車新品發表活動，聊到開車技術她表示，自己跟爸爸一樣開車時個性急躁，會出現很多「配音」，只有在拍戲跟逃命時才會自己開車，坦言自己開車經驗太少，連經紀人坐過都被她的開車技術嚇到，老公也告誡過她「妳開車不能像你坐我車一樣到處看風景。」林依晨笑說自己上路次數太少需要磨練，至於停車技術，她說：「停車是非常值得研究的部分。」

因為疫情關係加上準備懷孕，讓林依晨工作量減少，去年11月，她還到朋友店裡打了4天的工，在餐廳端盤子、洗碗領著時薪160元，她直呼：「我洗了好久的碗，備了好多的料，第2天就去買護腰。」她說自己一直很想體驗當服務生，終於有這個機會，但不會被認出來嗎？她直言「快被認出來就趕緊衝進內場！」



▲林依晨試過許多懷孕方法。（圖 / Ford提供）

× ▲林依晨試過許多懷孕方法。（圖 / Ford提供）

38歲的林依晨2年前開始備孕，也因此至今都沒接拍電視劇，持續專心調養身體，今日出席不免被問到「做人進度」，她把外套打開看著肚子回答「你說呢？」林依晨表示有科學根據的懷孕辦法她都試過了，偏方則不採信。被問到家人們會給壓力嗎，林依晨說：「壓力都是自己給自己，而且越來越大。」她透露，好孕棉、鏟子都收了不少，希望一切順其自然，期待寶寶到來，「大家幫我祝福集氣就好！」