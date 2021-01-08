影／再冷也要來搶！全台最大內衣廠拍限時三天開搶

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彰化地區出現入冬以來超低溫，國內最大內衣廠商今（8）日起一連三天在員林市廠區舉辦年度廠慶購物節活動，廠拍特賣會遇上寒流，業者邀請台新夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」穿上運動內衣勁歌熱舞，瞬間炒熱現場，一旁民眾等著衝進賣場搶便宜。

▲現場準備100份幸運紅包，有不少人從凌晨4點就來排隊，似乎一點都不畏懼寒流。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.08）

內衣廠拍由饒明國小舞龍舞獅隊熱鬧開場敲響開幕慶，現場民眾不畏低溫寒流來襲等著搶進賣場，廠方特別安排台新夢想家Formosa Sexy火辣女孩熱舞，炒熱現場氣氛，用滿滿熱情活力來對抗寒冷低溫，現場準備100份幸運紅包，並抽出6666元現金，有不少人從凌晨4點就來排隊，似乎一點都不畏懼寒流。

▲本土知名內衣品牌曼黛瑪璉在員林廠區舉辦特賣會，千坪廠房推出上萬件內衣褲，吸引民眾搶購。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.08）

本土知名內衣品牌曼黛瑪璉和瑪登瑪朵為回饋故鄉，連續18年在員林廠區舉辦特賣會，千坪廠房推出上萬件內衣褲，最低6件299元起，吸引民眾搶購，儘管今晨體感溫度只有4度，仍有近百民眾在8點營業前就來排隊，廠商見狀也趕緊致上暖暖包給排隊民眾取暖。

▲本土知名內衣廠舉辦特賣會，現場民眾不畏低溫寒流來襲等著搶進賣場。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.08）

曼黛瑪璉行銷經理陳怡璇表示，這次特賣會遇上寒流，不過清晨4點多就有民眾來排隊，因此先安排至警衛室等候，並致上暖暖包取暖，為了感謝這些熱情不滅的民眾，公司今、明兩天也準備100份幸運紅包給前100位民眾，每包價值600元，並抽出一名6666元現金幸運兒，而累計滿3500元即可兌換摸彩券乙張， Gogoro電動機車、Dyson吸塵器、Le Creuset鑄鐵鍋等。

來自員林的鄭姓民眾表示，已經連續5年來此搶購內衣，因為價格比外面買廠便宜4至6成，所以每年都買8到10件，雖然遇到寒流，可是再冷還是要來買，因為真的很划算；陳怡璇說，目前疫情未退，但是內衣是民生必需品，也是汰換品。

▲台新夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」穿上運動內衣勁歌熱舞，瞬間炒熱現場。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.08）

陳怡璇表示，9日早上熱情邀請保庇天后王彩樺與電子三太子帶大家迺廠慶，歡迎大朋友小朋友跟著台灣濱崎步的電音節奏，30分鐘不停歇，搖滾動起來，讓身體暖和起來；而今年廠區也精心規劃超吸睛的新春市集，打造復古童玩店，有大頭佛、小豬存錢筒、紙張抽抽樂的童年小遊戲；好運柑仔店，糖罐中裝滿琳瑯滿目懷舊口味的糖果餅乾，挑起你的懷舊味蕾。