馬英九：美國駐聯合國大使來訪 對台灣實質幫助其實不大
記者 陳弘志 / 台北報導
2021-01-08 19:28:35｜2021-01-08 19:36:06
美國駐聯合國大使 Kelly Craft 將於 13 至 15 日訪台，與政府高層會面，不過前總統馬英九８日分析，對台灣的實質幫助其實不大。
馬英九晚間出席國民黨智庫感恩餐會前受訪表示，美國總統川普在卸任之前的這番舉動，是展現對我方友好，但對台灣的實質幫助不是很大，因為能不能參與聯合國，不是光靠美國駐聯合國大使就能促成的。Kelly Craft 預定14日在外交部外交及國際事務學院，就「台灣對國際社會的傑出貢獻及台灣有意義與擴大參與國際組織的重要性」發表談話。總統府發言人張惇涵表示，Kelly Craft 此行是「台灣旅行法」具體落實的再次展現，也象徵台美堅實友誼，相信對持續深化台美合作夥伴關係有正面助益。不過中國大陸外交部發言人華春瑩嚴厲譴責美方，痛批川普政府「少數反華政客不斷上演最後瘋狂」，不擇手段利用所剩任期破壞中美關係。中國大陸常駐聯合國代表團發表聲明，除表達中方堅決反對，並警告美國「玩火者必自焚」，美方將為其錯誤行徑付出沈重代價。