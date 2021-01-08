影／不當抗寒取暖的NG行為　容易釀災甚至危及生命

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全台急凍，各縣市猝死、中風、車禍，取暖不當造成火警、燒燙傷及一氧化碳中毒等事件層出不窮；民眾為了達到抗寒目的，選擇各種方式保暖、取暖；但是，警消、醫師警告，不當抗寒取暖的NG行為，反而容易被高溫燙傷、低溫燙傷，甚至引發火警而造成憾事。

▲謝貝尤醫師建議老人家、心血管疾病及三高族群在，起床應先暖身，或穿一件比較保暖的衣物，再從被窩裡出來。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.08）

彰化基督教醫院急診暨重症醫學部副主任謝貝尤醫師表示，常見保暖的NG行為包括在密閉空間下燒炭、點蠟燭，可能就會造成一氧化碳中毒，也因為有明火，也會很容易造成火災；一般認為喝酒好像可以暖身，但其實也不是很適當，喝酒會讓身體發熱是因為皮膚的微血管會充血，但其實血液是離開身體器官的，反而會讓核心體溫下降，可能甚至造成低體溫，尤其是在外喝酒宿醉，反而會更危險。

▲謝貝尤醫師提醒民眾，暖暖包可考慮在外層再包一層毛巾或比較厚的布，可以放在口袋裡。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.08）

謝貝尤指出，使用電器產品如電毯、暖爐或暖暖蛋，長時間接觸皮膚，也有可能會燙傷，尤其是老人家或是嬰幼兒表達能力不好，或是糖尿病病患神經病變，對於冷熱感覺比較不敏感，也有可能這樣長時間的接觸，造成燙傷而不自知，而中風患者無力翻身，躺電熱毯也是長時間接觸，也會造成低溫燙傷。

▲謝貝尤醫師表示，暖暖包這種看似沒有殺傷力的發熱器具，其實一樣會造成低溫燙傷。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.08）

坊間較常見民眾用暖暖包取暖，謝貝尤醫師提醒民眾拆開後輕輕的搖晃，讓裡面化學物質起作用，但是使用的時候儘量避免長時間接觸皮膚，可考慮在外層再包一層毛巾或比較厚的布，然後再使用，可以放在口袋裡，睡覺的時候就記得別放在被子裡面，很有可能忘記而造成長時間的低溫燙傷。

謝貝尤說，所以暖暖包或是熱水袋，這種看似沒有殺傷力的發熱器具，其實一樣會造成低溫燙傷，大約在45度以上的溫度，如果長時間接觸半小時以上，就可能會有燙傷的情形；另，泡澡機、泡腳機，就可能會有「溫水煮青蛙」的情況，所以務必要小心。

▲彰化縣消防局災害預防科科長蔡佳洲提醒民眾，電暖器尤須注意和家具、窗簾或布類衣物等易燃材料保持適當之安全距離。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.08）

謝貝尤呼籲，冬天泡湯也要注意時間不要太久、要適時的補充水份，避免體液流失太多，不然可能會有暈眩症、姿勢性低血壓而暈倒的情形。