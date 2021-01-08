影／希望入學+特殊選才　員家雙姝錄取臺大與中央大學

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國立員林家商創校以來首度有台大學生，國貿三學生陳蕙妤透過台大「希望入學計畫」錄取台大會計系，而應用外語三李昀蓁以多益950高分及金手獎實力以「特殊選才」管道也錄取國立中央大學英美語文學系，校長陳定宏今（8）日說，雙嬌的優異表現，為員家寫下校史新紀錄。

▲員家應外科李昀蓁，三年來參加過全國大專院校英文演講暨高中生英文詩歌朗誦競賽佳。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.08）

學生家長會長陳志維指出，員家倡導學生五育均衡發展，兼顧學業、技能與活動，開拓多元智能與注重適性揚才，也鼓勵學生找尋機會與亮點，所以在各項活動與競賽中皆能脫穎而出，而今年更一舉有兩位學生錄取國立臺灣大學和中央大學，證明將孩子交給員家培育實是睿智的決定。

陳定宏指出，二名學生面臨許多參與推甄的高中生競爭，能上台大和中央大學非常難得，透過新住民和弱勢家庭的「希望入學計畫」、及「特殊選才」多元管道圓了他們的美夢，但二名學生其實從進員家開始就對自己目標非常明確，相當積極努力才能脫穎而出。

▲員家國貿三學生陳蕙妤透過台大「希望入學計畫」錄取台大會計系，應用外語三李昀蓁以多益950高分以「特殊選才」管道也錄取國立中央大學英美語文學系。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.08）

李昀蓁和陳蕙妤其實會考成績都有入學一般高中實力，李昀蓁說，她國中會考成績英文特別好是A++，其他科都是B+或B，因為從小學英文，特別喜歡和外師練習會話，就直接鎖定員家應外科，三年來參加過全國大專院校英文演講暨高中生英文詩歌朗誦競賽佳作 、台灣師範大學英語單彙王獎、全國外語群科中心英語讀書心得比賽優選、全國高中職英語拼字比賽第三名等。

陳定宏表示，陳蕙妤母親為越南籍新住民，蕙妤從國小時期彰化縣火炬計畫到高中職新住民金融研習等，積極展現新住民子女的認同；而蕙妤平素好學不倦，在校內商管群舉辦的模型製作、商業簡報及小論文比賽等各項活動屢次獲獎，更廣博閱讀課外書籍與關注社會議題，能同理包容弱勢族群，主動參與志工活動，曾擔任公益路跑志工以及國小成長營隊志工。

▲學生家長會長陳志維表示，今年更一舉有兩位學生錄取國立臺灣大學和中央大學，證明將孩子交給員家培育實是睿智的決定。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.08）

陳蕙妤說，其實她得知獲錄取台大也嚇一跳，因為當初是在老師鼓勵下抱著試試看的心態踏出去，沒想到竟能在多數高中生競爭下，上了台大，但得知錄取後其實壓力也不小，未來只能更努力，才能與來自全國的菁英競爭、共同學習。