影／不懼強列寒流　高鐵彰化站與鄉親一起熱血相挺

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受到武漢肺炎疫情影響，今年全台捐血量大幅下降，各地血庫告急，台灣高鐵彰化站特別於各大醫療院所寒冬血荒情況較為嚴重之際，今(8)日上午9點半至下午4點半，舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」公益活動。除號召高鐵員工熱情挽袖捐血外，更邀請旅客及熱心民眾一同加入快樂捐血人的行列。

▲每位愛心捐血人都散發出滿滿愛的熱力，讓今天的高鐵彰化站充滿愛與溫暖。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.08）

台灣高鐵彰化站專員周淑娟表示，今天一早開始不斷地有來自田中、社頭及田尾鄉的在地民眾，在冷冽的寒流中，開著轎車、貨車、農用車或騎車前來捐血，每位愛心捐血人都散發出滿滿愛的熱力，讓今天的高鐵彰化站充滿愛與溫暖。

其中一位王小姐在寒風中騎車載著小朋友前來捐血，邊安撫小朋友邊紮針的王小姐說，生產後因為要帶小孩，出門捐血不易，這次因為住家附近的高鐵彰化站辦理捐血活動，得以就近參加，希望對寒冬血荒有所幫助。

▲受到武漢肺炎疫情影響，今年全台捐血量大幅下降，各地血庫告急，台灣高鐵彰化站舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」公益活動。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.08

另一位來自社頭的張先生說他其實很少捐血，這次高鐵彰化站辦捐血傳愛的活動，因為離家很近又碰到血荒，所以特地趕來彰化站捐血。也有高鐵新竹站、燕巢總機場的同仁特別利用休假前來彰化站捐血，順便安排三天兩夜的中部旅程。為感謝捐血人的熱情參與，高鐵彰化站特別贈送精美的「高鐵造型三合一無針訂書機」，設計兼具實用、美觀與質感，讓捐血人在每次使用的時候，都能留下充滿愛心的回憶。

高鐵彰化站站長朱立中表示，「寒冬送暖 捐血傳愛」活動自2012年推出以來，今年已邁入第九年，而彰化車站今年第五次辦理捐血活動，活動於下午4點半順利結束，共出動一台捐血車（四位護理師、六個捐血床位），在旅客、鄉親、車站同仁、保全人員、排班計程車司機及駐站廠商熱情支持下，共計105人參與，總計募得高達146袋熱血，

▲捐血除可救人一命，更可促進身體的新陳代謝，讓人感覺更年輕、更有活力，對身體健康大有助益。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.08）

周淑娟呼籲民眾能培養定點及定期捐血的習慣，因為捐血除可救人一命，更可促進身體的新陳代謝，讓人感覺更年輕、更有活力，對身體健康大有助益，助人又利己。