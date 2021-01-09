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氣象局發低溫警報！回暖僅1天　下周冷空氣再襲

記者劉雅文/台北報導

2021-01-09 08:36:28｜2021-01-09 08:37:07

寒流低溫
▲受到寒流南下影響，今（ 9 ）日各地氣溫明顯下降，氣象局已針對屏東縣以外的 21 縣市發布低溫特報。（圖／NOWnews資料圖片）
今（９）日受到寒流影響，各地天氣依舊非常寒冷，氣象局也持續發布低溫特報，針對除了屏東縣以外的所有縣市、離島，發布橙色燈號警報（平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下，且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下），提醒民眾注意保暖。
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今天白天北台灣高溫約１０、１１度，花東高溫約１４度，中南部高溫約１５至１７度，但入夜後各地低溫仍僅有７至１２度，且除了各地天氣寒冷外，東半部及大台北地區有局部短暫雨，其他地區則是為多雲到晴。明天開始則是各地清晨氣溫仍低，但白天起寒流減弱，氣溫會稍稍回升，大台北及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲。
但溫度回升僅短短不到一天的時間，１１日強烈大陸冷氣團或寒流南下，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。１２日至１３日清晨強烈大陸冷氣團或寒流及輻射冷卻影響，各地天氣寒冷，１３日白天起強烈大陸冷氣團減弱氣溫稍回升，中南部日夜溫差大；１２日至１５日各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨。
氣象局表示，１６日到１８日，則是因為東北風增強及冷空氣南下，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
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