反萊豬公投連署起跑　馬英九：美對台做法就是「FBI」！

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馬英九說，為何我們回不了聯合國，因為1971年聯合國大會通過2758號決議，由「中華人民共和國」取代「中華民國」在聯合國擁有的中國代表權席位。有人說，那我們用「台灣」名義加入聯合國好了，其實這也是不可能的，因為新會員必須先經過安全理事會的同意，但中共現在已是聯合國安全理事會的常任理事國，中共不可能同意，這也就是不論用「台灣」或是「中華民國」，我們都無法回到聯合國。
由於天氣寒冷，中壢的氣溫只有 7 度低溫，馬英九在宣講時，一度誤把蔡總統進口萊豬講成「萊牛」，馬英九發現後，打圓場笑說「他真被冷到豬牛不分」。馬英九呼籲在場民眾一起連署，透過公投拒絕萊豬，就讓蔡英文自己變成「萊豬總統」。
江啟臣表示，萊豬事件就是考驗一個政府有沒有能力照顧人民的健康，但蔡政府「只會宣布，不會管理」，霸道、蠻橫、獨裁，人民只剩下一條路，就是自力救濟，用公投趕走萊豬。
江啟臣說，黨中央今天把一黑一白的萊豬玩偶「春嬌、志明」帶來現場了，他知道很多人想拍照打卡留念，他呼籲全民一起連署，讓連署份數能超過50萬份，今年8月28日才能公投拒絕萊豬。
由於國民公投連署活動從今天起正式展開，各地都有大小不同的造勢活動，馬英九和江啟臣接著趕往下一場開講。雖然天氣嚴寒，現場仍有不少民眾幫忙連署，表達反對萊豬立場。