天氣冷颼颼　來台中泡好湯暖暖心

天氣冷颼颼，泡湯啖美食再適合不過！台中市擁有絕佳的天然景觀、溫泉資源及美食饗宴。想要一次旅程擁有多重感官體驗，不妨來趟結合在地特色及溫泉文化的谷關輕旅行，讓您在大自然景緻與潺潺溪流聲中，身心靈獲得全然的釋放與紓解。

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中市府觀光旅遊局長林筱淇表示，谷關有豐富的戶外資源，是踏青健走的好場所，如「捎來步道」沿途竹林茂密、綠意盎然，能夠飽覽谷關美景，是谷關七雄之一（波津加山）步道的入口。另外，谷關著名的吊橋可是不容錯過的景點喔，充滿歲月痕跡的「谷關吊橋」，是早期未開通中部橫貫公路時，居民經過大甲溪的重要通道，短短的數十公尺，承載著當年谷關人無數的回憶。另一座則為「捎來吊橋」，是紀念泰雅族酋長名字而來，有祝福旅人捎來喜訊的意味，盼來此一遊的人們，都能獲得滿滿的好運。

林筱淇提到，來谷關健行後，一定要來體驗中部最古老的溫泉，起源於日本明治時代的谷關溫泉，擁有百年的歷史，源源不絕的碳酸泉，最大特色是可飲可浴，水質清澈，無色無味，沐浴其中不但通體舒暢消除疲憊，亦能經處理後飲用。

放鬆身心後，可千萬不能錯過品嚐當地特有的美食，溫泉區商店街的小吃店、飯店有多道以鱘龍魚為主的養生菜單，富含豐富膠質外，從魚頭、魚皮、魚肉甚至魚骨無一不可入菜，絕對值得細細品味，還有以原住民食材馬告入菜的當地風味餐等，道道美食都能滿足饕客的味蕾。清新的空氣、山林環繞的美景、純樸的人文風情，美味的佳餚，絕對是您輕旅行的首選地區。