喊話吳怡農　蔣萬安：出來談萊豬！

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對於吳怡農幾乎篤定當選民進黨台北市黨部主委，外界分析，若衛福部長陳時中參選台北市長的話，吳能加持年輕選票？蔣萬安僅回應，這是民進黨內部事務，他不多做評論。
被問及若吳怡農選台北市長，可能再次上演「雙帥對決」？蔣萬安說，離2022年還有段時間，對他來說，現階段最重要的是專注在立法院，特別為民眾護食安、捍衛國人健康，希望在短時間內跨過公投連署門檻，今天不管立場是什麼，反對開放進口或支持開放進口，都沒關係，讓公投能成案。
媒體又問，覺得吳怡農是可敬的對手嗎？蔣萬安稱，距離2022年還有快兩年時間，每個人在各自崗位上，對他來說，最重要的就是繼續在立院幫民眾發聲，不只食安、萊豬議題，還包括健保費率調漲、勞保年金改革等，都是迫在眉睫，必須迫切處理，以及很多國人關心的最低工資法、已上路的中高齡就業專法成效如何？都是攸關人民生活、工作及健康相關的重要法案，希望在立院能幫民眾發聲、捍衛國人的健康、捍衛勞工朋友的權益。
媒體追問，吳怡農去年立委選舉讓蔣萬安打得蠻辛苦的？現在吳幾乎篤定當選綠北市黨部主委，會給他祝福？蔣萬安笑回，「哈哈，因為這是民進黨內部的選舉，也是民進黨內部的事務，我實在不方便做評論」。
記者詢問，對於萊豬議題是否希望吳怡農表態？蔣萬安說，「我想，每個民眾都希望他能夠就這個事情勇敢的站出來，表達自己的意見」，今天發動公投連署，不管反對開放進口或是支持開放進口都沒關係，讓連署完成、公投成案。屆時就可以表達意見，最重要的是，要讓人民自己作主、人民決定，而不是讓政府貿然的用一紙公文、行政命令、一場記者會就突然決定人民是否要吃瘦肉精豬肉。
新聞來源為Newtalk 新頭殼