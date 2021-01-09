外媒爆美存在本土變種病毒　CDC澄清：有可能但尚未發現

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據報導引用的數據資料顯示，美國的單日新增個案在去年12月6日時首次突破了20萬例，之後幾乎每天的新增平均值都會超過已這個數字。
科學家認為，病毒傳播越廣泛，變異的機會就越多，所以新冠病毒突變並不算罕見，也更需要嚴格遵循公衛建議，保持安全社交距離、勤洗手並配戴口罩。
不過《NBC》稍後也更新了報導內容，聲稱美國疾病控制與預防中心(CDC)澄清，尚未看見美國本土的變種病毒出現，有關具高傳染性的美國變種病毒，說法主要參考自一名叫Deborah Birx的博士，而她拒絕針對此事評論。
美國疾病管制暨預防中心（CDC）發言人麥唐納（Jason McDonald）也在回應另一美媒《CNBC》時提到，在全球範圍內存在多種新冠變種病毒，確實不排除美國也出現本土變種病毒的可能，但官員須花費數週或數月的時間，才能找出是否真有特定病毒株，現階段尚無法證實本土變體的存在。
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