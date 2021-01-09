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外媒爆美存在本土變種病毒　CDC澄清：有可能但尚未發現

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-01-09 11:57:29｜2021-01-09 11:59:14

▲有美國媒體聲稱，美國恐怕已出現本土的新冠病毒變種，但有關說法遭美國CDC駁斥，說仍需要更多證據證實其存在，現階段尚無法下定論。示意圖。（圖／翻攝自 Pixabay）
▲有美國媒體聲稱，美國恐怕已出現本土的新冠病毒變種，但有關說法隨後遭美國CDC駁斥，說仍需要更多證據證實其存在，現階段尚無法下定論。示意圖。（圖／翻攝自 Pixabay）
美國的新冠肺炎疫情嚴峻，截至發稿時間為止，全美已有21857293人感染、368736人死亡。眼看疫情暫時沒有緩解跡象，白宮新冠肺炎特別工作小組（White House Coronavirus Task Force）卻在此時研究發現，美國可能已經出現本土「美國變種病毒」，傳染力還高達50%，若屬實，無疑讓疫況上加霜。
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根據美國媒體《NBC》報導，白宮疫情特別工作組3日發送給各州的報告文件顯示，秋冬時期的病例數量幾乎是春夏時的2倍，這意味著除了英國的變種病毒之外，很可能也已經演化出了美國的本土變體，並在社區中傳播，並且傳播性可能還較原本的病毒增加了50％。
據報導引用的數據資料顯示，美國的單日新增個案在去年12月6日時首次突破了20萬例，之後幾乎每天的新增平均值都會超過已這個數字。

科學家認為，病毒傳播越廣泛，變異的機會就越多，所以新冠病毒突變並不算罕見，也更需要嚴格遵循公衛建議，保持安全社交距離、勤洗手並配戴口罩。

不過《NBC》稍後也更新了報導內容，聲稱美國疾病控制與預防中心(CDC)澄清，尚未看見美國本土的變種病毒出現，有關具高傳染性的美國變種病毒，說法主要參考自一名叫Deborah Birx的博士，而她拒絕針對此事評論。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）發言人麥唐納（Jason McDonald）也在回應另一美媒《CNBC》時提到，在全球範圍內存在多種新冠變種病毒，確實不排除美國也出現本土變種病毒的可能，但官員須花費數週或數月的時間，才能找出是否真有特定病毒株，現階段尚無法證實本土變體的存在。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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