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遭酸集中檢疫所像監獄　指揮中心PO照澄清：已643人訂房

記者劉雅文/台中報導

2021-01-09 11:59:53｜2021-01-09 12:01:21

▲指揮中心PO照澄清網友質疑集中檢疫所像監獄。（圖／王必勝提供）
▲指揮中心PO照澄清網友質疑集中檢疫所像監獄。（圖／王必勝提供）
中央流行疫情指揮中心，日前宣布開放1500間集中檢疫所，讓春節返鄉的國人可以申請居住，希望緩解居家檢疫旅館的壓力，又能充分落實一人一室，截至今（9）天上午9點，根據指揮中心統計，已經有643位完成繳款、確認訂房，訂房率近4成3。
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指揮中心醫療應變組副組長王必勝，今天上午也在臉書發文表示：「集中檢疫所的設置場地是很多元的，過程也相當艱辛，從外觀上看，有渡假風、宿舍風、古典風、軍事風等，但我們重視的是集中檢疫的原則」。
王必勝強調，集中檢疫希望確實一人一室獨立衛浴、嚴格的感染管制作為、安全清潔的環境、健康狀況的監控，還有溫馨細心的服務態度，務使14天的集中檢疫能順利完成，並讓受檢疫者感到安心安全。也在臉書上放上多張照片澄清，並沒有像監獄一樣。

至於目前訂房的狀況，根據指揮中心初步統計，大多還是集中從中國大陸返台，且人數逐漸趨緩中，從昨晚9點前的400多人，到現在僅增長到600多人。
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