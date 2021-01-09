韓慰安婦獲判勝訴！每人要賠1億韓元 日外長致電抗議

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日本讀賣新聞報導，茂木在電話會談中談到日韓關係時說，這次判決恐有快速惡化之虞，要求韓國盡速採取適當措施，來改正這種違反國際法的情況。
日本外務省表示，康京和回應說明韓國政府立場，及尊重首爾中央地院的判斷，說「有必要冷靜應對」。
茂木在與康京和電話會談後，透過線上方式回答記者提問。對日本政府接下來如何因應，茂木說，將考量所有可能選項，採取堅決立場因應。
日本放送協會（NHK）報導，茂木在會談中明確表示，慰安婦問題在2015年日韓協議下，雙方政府已確認「最終且不可逆的解決」，要求韓國方面採取適當措施改正這種違反國際法的情況。
產經新聞獨家報導，日本政府相關人士昨天透露，日本政府面對韓國地院判決，已在研究向國際法院（ICJ）提起訴訟。
日本政府為避免遵從於韓國審判權，不會對此判決提出上訴，將透過國際司法場域，訴求韓國此舉不具正當性。
跟這次韓國地院判決類似的判例，是義大利最高法院認同二戰期間在德國被強制勞動的義大利人所提訴訟，判決德國政府應賠償這些義大利人。
不過，德國政府認為這有關國家不必遵從他國審判權的「主權豁免」，以義大利違反國際法為由向國際法院提起訴訟，並在2012年勝訴。
日本政府內部也有看法指出，擔憂一旦向國際法院提訴，可能會落入對方主導的戰場。日本政府目前方向是詳細審視判決內容、關注韓國政府應對，研究向國際法院提訴。
國際法院是基於國際法處理國家間例如領土問題等紛爭的聯合國機構，由於審判進行原則上需要當事國同意，即使日本提訴，韓國也有可能拒絕。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1100109