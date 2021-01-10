獵徑原始古道　中市雙崎「埋伏坪」療癒祕境

我是廣告 請繼續往下閱讀
林筱淇指出，懷著修復古道的精神，市府在不進行大規模的擾動下運用生態工法增設步道遊憩設施，於地質堅硬岩層利用崁石方式提供階面，將部分坡度較緩之崎嶇路面改採粗木屑鋪面，並建置具自明性及指向性的指標系統，加強解說服務，既有路徑重新檢討配置後，沿線串聯紅磗水塔、引水圳遺址及百年櫸木等特色節點，深化遊客親近自然、感受山林記憶的步道體驗。
林筱淇補充說，埋伏坪步道全長2.6公里，約2小時左右可走完，除了部分路段坡陡，需扶著繩索攀爬，其餘都是好走的台階，手作步道沿途自然生態豐富，適合全家大小一起攀爬，來此上一堂與林間對話的自然課；時至秋冬季節，落葉飄落更呈現不同風貌，讓人感受不一樣的美。登山口為果園，季節合宜的話，可以遇見紅通通的柿子林，路程中還可俯瞰雙崎部落及大安溪風光。
觀旅局建議，出發前可致電當地社區發展協會理事長吳懷聲，預約行山導覽，在理事長的熱心導覽下，可認識泰雅族傳統屋、瞭望台、穀倉，並欣賞原住民舞蹈表演、享用風味餐，並有機會體驗泰雅族傳統編織手作課程，感受最舒心的旅程、最療癒的景致。
觀旅局提醒，時至冬季節，行山時注意自身保暖和水分補充，即可順利出行，走訪這條充滿自然原始風貌及承載人文史蹟的手作步道。