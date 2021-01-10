獵徑原始古道　中市雙崎「埋伏坪」療癒祕境

中市和平區的雙崎部落緊臨雪山山脈及台灣南北地理界線大安溪，地理位置特殊，擁有豐富的生態與宜人的氣候。台中市政府觀光旅遊局配合自然環境，依循古道精神，採手作方式完成埋伏坪登山步道建置、舉辦步道巡禮及進一步結合食宿遊小旅行，透過古道原始樣貌結合埋伏坪獨特的山林記憶，推廣步道原鄉文化及生態環境體驗，廣獲好評。

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觀旅局長林筱淇表示，埋伏坪步道是泰雅族人過去的獵徑古道，具有獨特的地質地形、珍貴的原始林生態，更有著泰雅族過去在此發生許多可歌可泣的歷史故事，歷史記載當年日軍進攻雙崎部落時，泰雅族人善用山、河地形伏於大安溪南岸高地，阻隔日軍進攻，此步道為當時泰雅族保衛家園重要軍略要塞，稱為埋伏坪。

林筱淇指出，懷著修復古道的精神，市府在不進行大規模的擾動下運用生態工法增設步道遊憩設施，於地質堅硬岩層利用崁石方式提供階面，將部分坡度較緩之崎嶇路面改採粗木屑鋪面，並建置具自明性及指向性的指標系統，加強解說服務，既有路徑重新檢討配置後，沿線串聯紅磗水塔、引水圳遺址及百年櫸木等特色節點，深化遊客親近自然、感受山林記憶的步道體驗。

林筱淇補充說，埋伏坪步道全長2.6公里，約2小時左右可走完，除了部分路段坡陡，需扶著繩索攀爬，其餘都是好走的台階，手作步道沿途自然生態豐富，適合全家大小一起攀爬，來此上一堂與林間對話的自然課；時至秋冬季節，落葉飄落更呈現不同風貌，讓人感受不一樣的美。登山口為果園，季節合宜的話，可以遇見紅通通的柿子林，路程中還可俯瞰雙崎部落及大安溪風光。

觀旅局建議，出發前可致電當地社區發展協會理事長吳懷聲，預約行山導覽，在理事長的熱心導覽下，可認識泰雅族傳統屋、瞭望台、穀倉，並欣賞原住民舞蹈表演、享用風味餐，並有機會體驗泰雅族傳統編織手作課程，感受最舒心的旅程、最療癒的景致。

觀旅局提醒，時至冬季節，行山時注意自身保暖和水分補充，即可順利出行，走訪這條充滿自然原始風貌及承載人文史蹟的手作步道。